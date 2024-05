Само един от Ливърпул НЕ аплодира Клоп в прощалния му шпалир (ВИДЕО)

Нападателят Дарвин Нунес бе забелязан да стои зад организирания шпалир от футболистите на отбора, като единствено той не аплодира Клоп. Всички играчи на Ливърпул демонстрираха уважение към дългогодишния треньор на "червените", но Нунес не пожела да се присъедини към шпалира и не аплодира германеца.

Дарвин Нунес бе единственият, който не аплодира Клоп и в последната среща на германеца с футболистите преди мача с Уулвърхямптън. По-рано през месеца Нунес изтри всичките си снимки с екипа на Ливърпул, внасяйки смут в редиците на отбора. Той е свързван с трансфер в испанския колос Барселона.

Footage has emerged of Darwin Nunez failing to clap Klopp in his guard of honour. He was also seemingly the only player not to clap for Klopp in his final team meeting yesterday.



That’s really not a good look. pic.twitter.com/VfqkBnnDZP