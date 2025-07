Ливърпул излезе с официална позиция след трагедията с Жота, Ман Юнайтед сред първите, изказали съболезнования

Футболният шампион на Англия Ливърпул излезе с официална позиция след трагичната смърт на футболиста Диого Жота. Португалският нападател загина в автомобилна катастрофа тази нощ, а новината бързо обиколи световните медии. От Ливърпул се забавиха с анонсирането на трагичната вест, за да потвърдят, че Жота действително е бил в напълно изгорялото Lamborghini, катастрофирало на магистрала в Испания. От "Анфийлд" написаха, че са съкрушени и подчертаха, че на този етап няма да правят допълнителни коментари.

"Футболен клуб Ливърпул е съкрушен от трагичната кончина на Диого Жота.

Клубът е информиран, че 28-годишният футболист е починал след пътнотранспортно произшествие в Испания заедно с брат си Андре.

ФК „Ливърпул“ няма да прави повече коментари в този момент и моли да се уважи личното пространство на семейството, приятелите, съотборниците и служителите на клуба, които се опитват да се справят с невъобразимата загуба на Диого и Андре.

Ние ще продължим да им оказваме пълна подкрепа."

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.