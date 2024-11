Шокирал Ман Сити рухна във Висшата лига! Бивш тим на Бербатов се изравни с Арсенал и Челси (РЕЗУЛТАТИ)

Тимът на Борнемут, който преди седмица сензационно победи шампиона на Англия Манчестър Сити, допусна загуба от Брентфорд с 2:3 като гост в мач от 11-ия кръг на Висшата лига. "Черешките" на два пъти повеждаха в резултата, но допуснаха обрат, за да претърпят четвърта загуба от началото на сезона.

Еванилсон откри в 17-ата минута, но десет минути по-късно Уиса изравни за Брентфорд. През втората част Борнемут пак поведе с гол на Клуиверт в 49', но само минута по-късно Брентфорд изравни чрез Дамсгаард, а в 58-ата минута Уиса вкара втори гол за пълен обрат и 3:2.

