Силен трансфер: Ботев Пловдив продаде крило на борещ се за място във Висшата лига

Носителят на Купата на България Ботев Пловдив реализира много престижен изходящ трансфер, след като продаде един от основните си футболисти на тим, борещ се за място в английската Висша лига. Става въпрос за 19-годишното крило Кристиан Нвачукву, който бе закупен от отбора на Шефийлд Юнайтед. Новината бе съобщена официално от ръководството на „остриетата“. Сделката между двата клуба бе финализирана в последните часове на зимния трансферен прозорец.

Вчера английските медии съобщиха, че Шефийлд Юнайтед проявява много сериозен интерес към 19-годишния нигериец. Ръководството на английския клуб веднага се свърза с колегите си от Ботев, за да започнат преговори. В крайна сметка те са протекли положително и Нвачукву вече е играч на „остриетата“. Трансферната сума по сделката не се съобщава, но е ясно, че фланговият футболист е подписал договор с Юнайтед до лятото на 2027 година. В контракта има клауза за удължаването му с още два сезона.

United can confirm the acquisition of young Nigerian winger Christian Nwachukwu from Bulgarian side Botev Plovdiv. 🇳🇬⚔️