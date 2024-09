Скръбна вест: Юноша на ПСЖ и национал почина едва на 39 години

Юношата на Пари Сен Жермен и бивш национал на Кот д'Ивоар Сол Бамба, си отиде от този свят едва на 39-годишна възраст. Някогашният централен защитник почина след тежко боледуване.

Скръбната вест бе съобщена от семейството му и потвърдена от неговия клуб Аданаспор, където той беше треньор. Бившият футболист на Лийдс, Кардиф и Мидълзбро беше откаран по спешност в болница преди мача на Адана срещу Маниса, но за съжаление загуби битката за живота си.

🤍 Everyone at #LUFC is devastated to learn of the news that former #LUFC captain Sol Bamba has passed away. Our thoughts and condolences are with his family and friends at this tragic time. Rest in peace, Sol, you will be forever in our hearts. pic.twitter.com/HFqtYgsFkM

„Нашият треньор Сол Бамба, който се разболя преди мача срещу Маниса, беше преместен в най-близката болница, но за съжаление загуби битката за живота си. Нашите съболезнования на семейството и близките му“, обявиха от Аданаспор, а със съобщение за Бамба излязоха и другите му клубове.

През кариерата си Бамба е играл за отборите на ПСЖ, Дънфърмлин, Хибърниън, Лестър, Трабзон, Палермо, Лийдс, Кардиф и Мидълзбро. Най-дълбока следа остави в Кардиф, където беше и капитан.

It is with the deepest sadness that we have learnt this evening about the passing of Club legend, Sol Bamba.



As a player and coach, Sol's impact on our football club was immeasurable. He was a hero to all of us, a leader in every dressing room and a true gentleman.



Our… pic.twitter.com/f4eOicxMyt