Случва ли се?! Звездното трио Меси-Суарез-Неймар отново се събира?

Меси-Суарес-Неймар (MSN) отново може да бъде факт! Звездното трио на легендарния състав на Барселона има вероятност да се събере и да защитава заедно цветовете на Интер Маями. Според информациите бразилецът от изброените опитни нападатели е казал на съотборниците си в Ал Хилал, че ще премине в американския клуб през летния трансферен прозорец. Засега няма потвърждение от нито един участник в евентуалните преговори.

Новината съобщават от "Скай Спорт Швейцария". Изданието, позовавайки се на източници в Саудитска Арабия, отбелязва още, че решението на Неймар може да е свързано с желанието да има по-голямо финансово възнаграждение. В информацията не се отрича и вариантът за блъф на някогашния ас на Барселона и Пари Сен Жермен.

ОЩЕ: "Хърватския Меси", който стигна до Барселона на 18 години, но бързо потъна в забрава

Договорът на Неймар с Ал Хилал е до лятото на 2025 година. 32-годишният атакуващ състезател е изиграл два мача за отбора през този сезон. Преди това бразилецът се възстановяваше една година от травма на кръстната връзка на коляното и скъсан менискус. Клубът обяви, че нападателят е подновил тренировки.

Това е поредният трансферен слух за Ней. Преди време медиите в Южна Америка гръмнаха, че играчът ще приключи със саудитската афера и ще се завърне в Сантос, с чийто екип дебютира в професионалния футбол (подробности четете в линка).

🚨 Neymar wants to sign for Inter Miami and reunite with Leo Messi and Luis Suarez. 🩷🖤



(Source: @sachatavolieri)



Imagine the MSN reunion in MLS. 🤩 pic.twitter.com/wXIJyk3IBK