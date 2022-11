Световно първенство 2022: Всичко, което трябва да знаете!

В следващия месец ще се изиграят 64 двубоя, които трябва да определят кой ще е новият световен първенец. В момента това е Франция, но селекцията на "петлите" е коренно различна от тази, която спечели златото през 2018 година, а лидерът на тима Карим Бензема отпадна заради контузия в последния момент.

Бразилия е големият фаворит на букмейкърите, като "селесао" е в сходна на 2014 година роля - всички очакват чудеса от Неймар и компания, но тогава Германия спря хода на "златистите" на полуфинал с най-срамната загуба в историята на бразилския футбол (1:7). И то на "Маракана".

Аржентина на Лионел Меси е фаворит №2, след като отборът заздрави защитата си, а освен това спечели последния голям турнир, провел се преди Мондиал 2022 - Копа Америка!

Откриването в турнира ще се проведе в неделя следобед, а веднага след това е първият двубой в надпреварата. Разбира се, всички мачове ще бъдат излъчени в български ефир - вижте пълна ТВ програма на Световното първенство 2022.

Около организацията на шампионата в Катар имаше всякакви скандали, информация за подкупи и дори разследване, показало че е имало хиляди жертви сред работниците, които са работили неуморно, за да построят стадионите в страната

За всичко това и още много информация се насочете към разработката "Световно 2022: Пълен наръчник на футболния фен за Мондиала в Катар".

