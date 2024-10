Това не е Ливърпул: Доскорошен асистент на Клоп отнесе нов бой в Шампионска лига (ВИДЕО)

Отборът на РБ Залцбург, който е воден от бившия асистент на Юрген Клоп в Ливърпул - Пеп Линдерс, отнесе нова тежка загуба в Шампионска лига. Този път "червените бикове" загубиха от френския Брест с 0:4 като домакин във втория си мач от основната схема на най-силния европейски клубен турнир.

След като в първия кръг Залцбург падна с 0:3 като гост от Спарта Прага, сега възпитаниците на Пеп Линдерс отново не успяха да окажат съпротива на съперника. В 11-ата минута Байду вкара гол за Ред Бул, но попадението бе отменено от ВАР заради засада. В 24' Сима даде аванс на гостите от Франция.

През второто полувреме Брест стигна до нови три попадения. В средата на частта Залцбург се пропука и допусна втори гол, реализиран от Камара. В рамките на девет минути гостите вкараха общо три гола, като попадения добавиха още Сима и Перейра Лаже.

В друг мач от Шампионска лига по същото време Щутгарт и Спарта Прага не успяха да се победят, завършвайки наравно 1:1. Мийо откри за домакините от Германия в седмата минута, но Кайримен изравни още преди почивката. По-късно днес ще се изиграят още седем мача от основната схема на турнира.

RB Salzburg Lowdown



Formation and Pressing Style:



- Salzburg play in a 4-1-4-1 out of possession, utilizing a high press.

- However, their pressing is uncoordinated, making it easy for opponents to exploit gaps. pic.twitter.com/n0jpgUHxDv