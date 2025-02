Турски грандове пазаруват от Висшата лига! Първият трансфер става официален до часове

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Звездните трансфери в турската Суперлига изглежда няма да спрат! До часове 31-годишният полузащитник Марио Лемина официално ще подпише с Галатасарай. За последно габонецът защитава цветовете на Уулвърхемптън, но не получавaше много игрово време при новия мениджър Вито Перейра. Това обаче се очертава да не е единствената сделка между истанбулски гранд и клуб от Висшата лига, тъй като се заговори за интерес към Илкай Гюндоган, Каземиро и Серхио Регилон.

"Джим Бом" ще плати 2.5 млн. евро за Лемина, съобщава безпогрешното трансферно гуру Фабрицио Романо. Халфът ще подпише договор за 3.5 години с "лъвовете". За него това ще бъде втори престой в Галатасарай, след като бе преотстъпен от Саутхемптън през сезон 2019/20. Очаква се Марио Лемина да кацне в Истанбул тази вечер, за да подпише официално своя контракт.

🟡🔴🤝🏻 Mario Lemina will join Galatasaray on £2.5m deal from Wolves, green light from the player and here we go. pic.twitter.com/e7EaL2xUlG