Твърд титуляр при Саутгейт обяви оттегляне часове преди Лий Карсли да потвърди първия си състав

Един от най-доверените играчи на Гарет Саутгейт в Англия обяви, че се оттегля от международния футбол часове преди временният селекционер Лий Карсли да определи първия си състав. Карсли бе назначен начело на националния отбор след решението на Саутгейт да се оттегли от поста мениджър след поражението на Англия на финала на Евро 2024 от Испания по-рано това лято. Карсли определи първата си селекция за мачовете от Лигата на нациите следващия месец днес, а часове преди официалното оповестяване на състава един от английските национали обяви оттеглянето си.

33-годишният защитник на Нюкасъл Кийрън Трипиър прекрати кариерата си за националния отбор на Англия, след като съвсем наскоробе част от редиците му по време на Европейското в Германия. В изявление в социалните мрежи Трипиър написа: "Никога не съм си мислил като младо момче от Бъри, че ще играя за страната си, камо ли да постигна 54 участия. За мен беше една от най-големите почести в живота ми да представям страната си на 4 големи турнира. Искам да изкажа големи благодарности на Гарет и на всички, които работиха с английския отбор, за доверието, което ми оказаха през годините."

"Благодаря на всички мои съотборници - преживяхме някои много специални моменти, като достигнахме до 2 финала на Еврото и полуфинал на Световното първенство и съм сигурен, че в бъдеще тази група играчи ще спечели голям турнир. Искам да пожелая на Лий, треньорския щаб и отбора всичко най-добро за в бъдеще. И накрая искам да благодаря на всички фенове на Англия за невероятната подкрепа, която ни оказваха, пътувайки по целия свят, за да ни подкрепят, и ни поддържаха в трудните моменти", завърши той.

Както се споменава в изявлението му, Трипиър си спечели участие в 54 мача за Англия, след като за първи път дебютира за националния отбор през 2017 г. в приятелска среща с Франция. Той се прочу с гола си в полуфинала на Световното първенство по футбол през 2018 г., когато изненада Хърватия с брилянтен пряк свободен удар, за да изстреля Англия напред, преди в крайна сметка "трите лъва" да загубят с 2:1.

