"Тъжен ден": Един от най-великите футболисти в историята на Висшата лига приключи своята приказка

Двукратният носител на приза "Играч на сезона" във Висшата лига - Кевин Де Бройне, ще напусне Манчестър Сити след края на сезона. Това обяви самият белгийски плеймейкър с емоционална публикация в социалните мрежи. С екипа на "гражданите" халфът спечели 16 трофея, включително 6 титли на английското първенство. Той е вторият състезател с най-много асистенции в историята на Висшата лига - 118, като пред него е само Райън Гигс със 162.

Де Бройне изигра 413 мача за Манчестър Сити, в които отбеляза 106 гола и направи 174 асистенции. Два пъти той бе избран за футболист №1 в Манчестър Сити, както и два пъти на Англия през 2020 и 2021 година. По темата се изказа мениджърът на "гражданите" Пеп Гуардиола.

ОЩЕ: Ливърпул с шампионска победа във Висшата лига, изгонен от Юнайтед няма спирка

Kevin De Bruyne will be leaving Man City at the end of the season pic.twitter.com/sHD8FC3C5A

"Това е тъжен ден. От друга страна съм щастлив поради факта, че имах удоволствието да изживея тези моменти с него. Той ни даде всичко с неговата скромност и приноса му към успехите ни през последното десетилетие, които не можем да си представим без него. Остават ни още 10 мача, надявам се 11, в които можем да се насладим с феновете ни и той да получи любовта и признанието, което заслужава”, заяви специалистът.

“Прочетох, че е участвал в 280 гола и асистенции във Висшата лига. Винаги трябва да си внимателен и да уважаваш играчите от последните 20, 30 години, но няма съмнение, че той е един от най-великите. Неговото постоянство, ако изключим последната година, в която имаше проблеми с контузии, във важните мачове и присъствието му през цялото време…”, допълни испанецът.

“Неговите асистенции, неговите голове, визията му в последната третина е толкова трудно да бъдат заместени. Това, което направи в толкова години и мачове го прави уникален. Представянето му през това десетилетие беше невероятно. Спечелихме много трофеи и той бе част от всеки един от тях. Той е част от клуба и клубът му каза, че вратата е отворена за него, каквото и да иска да прави. Той е част от семейството на този клуб. Имаме специални отношения. Той е специален човек”, каза още Гуардиола.

ОЩЕ: Фурорът на сезона във Висшата лига излъга Юнайтед! Арсенал победи, но даде свидна жертва

"Sad day" 🥲



Pep Guardiola reflects on his time working with Kevin De Bruyne after he announced he's leaving Manchester City at the season 🩵 pic.twitter.com/JZiPiMOiL1