Юнайтед някак измъкна точка от Евертън, но остана близо до дъното

Евертън и Манчестър Юнайтед завършиха 2:2 в двубой от 26-ия кръг на Висшата лига. На "Гудисън Парк" Бето откри резултата в 19-ата минута, а до почивката Абдулай Дукуре удвои аванса на "карамелите". В 72-рата минута Бруно Фернандеш намали изоставането на "червените дяволи" с красив гол от пряк свободен удар. Мануел Угарте донесе точката на гостите с шут от воле. Така тимът на Рубен Аморим събра 30 точки на 15-ата позиция. Отборът на Дейвид Мойс е 12-и с 31 пункта.

В началото на срещата двата отбора си размениха по едно положение, но Андрей Онана и Джордан Пикфорд се справиха. В 19-ата минута обаче нямаше какво да спре Бето да открие резултата. Той се възползва от суматоха в наказателното поле на съперника след корнер и вкара за 1:0. Около четвърт час по-късно Бето получи зад гърба на отбраната. Таранът намери Харисън, чийто удар бе избит от Онана, но пасивността на Магуайър позволи на Дукуре с глава да удвои аванса на "карамелите".

Manchester United have scored just one first-half goal in their last 11 Premier League games 😮 pic.twitter.com/ODk5zf6abY