В битката на заспалите грандове: Тотнъм надви Юнайтед! Гарначо се спука да изтърва

Тотнъм Хотспър постигна минимален успех над Манчестър Юнайтед с 1:0 в дербито от 25-ия кръг на английската Висша лига. Единственото попадение в срещата бе дело на Джеймс Мадисън в 13-ата минута. Двубоят бе двуостър и двамата вратари Андре Онана и Гулиелмо Викарио имаха доста работа. Аржентинското крило на "червените дяволи" Алехандро Гарначо направи няколко фрапантни пропуска. Така тимът на Рубен Аморим остава с 29 точки на 15-ото място. "Шпорите" са 12-и с 30 пункта.

Срещата стартира във вихрено темпо. Стражът на лондончани Гулиелмо Викарио блесна с две спасявания, за да отрази изстрели на Хойлунд и Гарначо. Добро центриране на Далот пък бе изчистено от Бей Дейвис. В 13-ата минута максимата: "Когато не вкарваш, ти вкарват!" бе нагледно демонстрирана. Мадисън се оказа на точното място и откри резултата. Английският халф направи добавка след избит шут на Бергвал от Андре Онана за 1:0.

14% - Of players to have had 10+ big chances in the Premier League this season, Alejandro Garnacho has the lowest conversion rate (scored 2/14). Imprecision. pic.twitter.com/5hsiRlcowf