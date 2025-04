Уникално шоу! Една от най-великите музикални групи ще подгрява финала на Шампионска лига (ВИДЕО)

Една от най-великите музикални групи в света - Линкин Парк, ще подгрява финала на Шампионска лига през 2025 година! Американската ню метъл група ще изнесе концерт преди първия съдийски сигнал на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен на 31 май. А шоуто изглежда гарантирано, като в медийното пространство се твърди, че групата е записала нов ремикс, който комбинира техни емблематични китарни рифове със звуците на Шампионска лига.

"Нямаме търпение да споделим енергията на шоуто преди мача на финала на Шампионска лига. Това е напълно ново изживяване за нас като група и очакваме с нетърпение да изпълним любимите си песни от миналото и настроението с милиони зрители по света", заявиха от Линкин Парк, цитирани от УЕФА.

Линкин Парк се появява през 1996 г. и е сред най-продаваните групи на 21. век, както и сред най-продаваните музикални изпълнители в света - с над 100 милиона записа по целия свят. Групата има две награди „Грами“, шест американски музикални награди, четири музикални награди „Билборд“, четири видео музикални награди на MTV, десет европейски музикални награди на MTV и три световни музикални награди.

Линкин Парк преустанови дейността си през 2017 г. след смъртта на вокалиста Честър Бенингтън. През септември 2024 г. групата обяви своето събиране и представи новата вокалистка Емили Армстронг и новия барабанист Колин Британ. В края на миналата година групата издаде нов албум From Zero.

Иначе все още не са ясни финалистите в Шампионска лига, като на този етап се знаят първите два полуфиналиста - Барселона и Пари Сен Жермен. Другите два полуфиналиста ще станат ясни тази вечер (16 април) от двойките Реал Мадрид - Арсенал и Интер - Байерн Мюнхен.

