В мач с три спасени дузпи: Фиорентина подчини Милан, Де Хеа блести!

Давид Де Хеа поведе Фиорентина към знаменит успех с 2:1 над Милан в двубой от седмия кръг на Серия "А". Испанският вратар спаси две дузпи и се превърна в героя на вечерта, макар че неговият колега - Майк Менян, също улови изстрел от бялата точка. "Росонерите" остават с 11 пункта на шестото място във временното класиране. "Виолетовите" са 11-и с десет точки.

На „Артемио Франки“ Тео Ернандес фаулира Додо в наказателното поле в средата на първото полувреме и главният съдия посочи бялата точка. С изпълнението на дузпата се нагърби Мойс Кийн, чийто изстрел бе хванат от Менян. В 35-ата минута Фиорентина все пак поведе чрез Ясин Адли. Секунди преди почивката и гостите получиха правото да изпълнят 11-метров наказателен удар.

David de Gea just saved 𝐓𝐖𝐎 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐓𝐈𝐄𝐒 in the same game 🆚 AC Milan 😯🧱 pic.twitter.com/s50i1GNWEO