Интер потрепери, но хеттрик на Тюрам донесе успеха! Аталанта громи в Серия А

Интер и Аталанта постигнаха победи в двубоите си от седмия кръг на Серия А. "Нерадзурите" надвиха Торино с 3:2, като и трите попадения отбеляза Маркюс Тюрам. Бергамаските бяха още по-убедителни и размазаха Дженоа с 5:1 у дома, а с хеттрик се отчете Матео Ретеги.

В 20-ата минута Гийермо Марипан извърши много грубо нарушение срещу Тюрам и след намесата на ВАР получи директен червен картон. В средата на първото полувреме синът на легендарния френски защитник Лилиан Тюрам - Маркюс, откри резултата. В 35-ата минута централният нападател удвои аванса на тима си пак с глава.

Отговорът дойде секунди по-късно, когато Дуван Сапата намали резултата с попадение за "биковете". В 60-ата минута пък Маркюс Тюрам оформи своя хеттрик. Към края на срещата Никола Власиш вкара от дузпа. Така Интер се изкачи до второто място с 14 точки. Торино остава на шестата позиция с 11 пункта.

ОЩЕ: Леверкузен надви Милан, Интер размаза Цървена Звезда в Шампионска лига

Матео Ретеги зададе тон за разгрома на Аталанта в 24-тата минута. Отново той се разписа в началото на втората част. В 60-ата минута италианецът асистира на Сантана де Мораеш за 3:0. Ретеги оформи хеттрика си четвърт час преди да изтече редовното време. До края на двубоя Мартен де Роон и Джеф Ехатор също реализираха за крайното 5:1.

С успеха Аталанта се изкачи на девета позиция във временното класиране с актив от 10 точки. Дженоа е 18-и с 5 пункта, а за тима това беше трета поредна загуба.

Срещи от седмия кръг на Серия А:

Удинезе - Лече - 1:0

Аталанта - Дженоа - 5:1

Интер - Торино 3:1

ОЩЕ: "Кошмарът свърши!": Пол Погба се завръща

FULL TIME | Bellissima vittoria davanti alla nostra gente!



A crushing win in front of our fans 🖐️@acqua_lete | #AtalantaGenoa 5-1 FT #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/u8ui2dZMra