В Манчестър Сити са изгубили ума си! Играчите се карат и замерят в съблекалнята, докато Гуардиола е на ръба

Слабото представяне на Манчестър Сити на терена се отразява зле на играчите извън него. По последни новини на Острова, футболистите са останали зашеметени от слабата си форма, което довело до скандали в съблекалнята и хвърляне на предмети.

Британското издание Daily Mail твърди, че след серия от 6 мача без победа, пет от които са загубени, играчите на Сити са си говорили на висок тон и са хвърляли предмети в съблекалнята. Съобщава се още, че един от тях е казал: "Не мога да повярвам", а друг: "Това е лудост". Тези реакции били породени от посления им мач, когато "гражданите" водеха 0:3 в 75-ата минута на Фейенорд в Шампионска лига, но допуснаха 3 попадения за 14 минути и срещата приключи 3:3. Изданието посочва, че в последните мачове между играчите периодично възникват разногласия, породени от неубедителните резултати.

Лошата серия очевидно не се отразява добре и на Пеп Гуардиола. Испанският специалист беше изтерзан от разочарование, когато видя как отборът му пропиля преднина от 3:0 срещу Фейенорд, и, което е по-притеснително, се появи пред медиите с няколко порезни рани по главата. Той имаше кръв по носа и няколко други белези по лицето си. След като беше разпитан от журналист, Гуардиола разкри, че се е одраскал с пръсти. Освен това каза, че е искал да се нарани заради съкрушителния резултат.

🚨🚨🎙️| Pep Guardiola when asked about the cuts on his nose and head:



"I want to harm myself..." pic.twitter.com/lks7c8gFdI