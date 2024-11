Вечният треньор се завърна при първата си любов - тима от Вечния град

"Пенсионираният" Клаудио Раниери се завърна! 73-годишният италианец поема Рома, в чиито редици прави професионален дебют като футболист. Опитният специалист ще застане начело на "вълците" за трети път, въпреки че се очакваше да се оттегли от тази професия в края на миналия сезон.

"В края на сезона Клаудио ще премине към друга позиция, в която ще бъде съветник на собствениците по всички спортни въпроси в клуба. Търсенето на бъдещ треньор ще продължи през следващите месеци. Клаудио също ще има принос в това решение", заявиха от Рома в официално съобщение.

ОЩЕ: В Серия А готови да платят милиони за позабравена звезда на Лудогорец

Claudio Ranieri is the new Head Coach of the First Team.



Welcome home, coach! 💛❤️



📄 https://t.co/CNtUTOH6vz#ASRoma pic.twitter.com/cWJt1IOI92