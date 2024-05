Въпрос за Клоп накара Пеп Гуардиола да се просълзи (ВИДЕО)

"Ще ми липсва много. Юрген бе важна част от моя живот. Той ме издигна на друго ниво като треньор. Мисля, че се уважаваме много. Имам чувството, че той ще се върне.“

ВИДЕО: Клоп накара „Анфийлд“ да запее името на наследника си в Ливърпул

Самият Клоп поздрави Сити и Гуардиола за четвъртата поредна титла във Висшата лига. Пеп отвърна: „Просто искам да му благодаря за думите, но знае, че зад мен има неща, които този клуб ми дава, иначе сам няма как да постигна тези успехи. Достатъчно смирен съм, за да разбера напълно това.“

Гуардиола още добави: „Той ми е помагал толкова много пъти, с отбора си, той бе голям съперник в моя живот. В много моменти не успях да намеря начин, по който мога да победя тях както успявам с други отбори. С него беше толкова трудно."

You’ll want to listen to these words from Pep Guardiola when asked about Jurgen Klopp’s departure 🥲 pic.twitter.com/xLJWzgqPM5