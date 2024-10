Гордост! Христо Стоичков говори емоционално за Кройф и обяви кой е треньор на годината

Легендата на българския футбол Христо Стоичков взе дейно участие в церемонията "Златната топка" за 2024 година. Камата обяви Карло Анчелоти за треньор на годината при мъжете, който заслужи наградата "Йохан Кройф". Наставничката на Челси Ема Хайес пък спечели отличието при жените.

Вечната осмица излезе на сцената със сина на Йохан Кройф - Жорди. "Когато гледаме кариерата на моя баща, винаги ще се говори, че той спечели Златната топка три пъти през 70-те. Искаше ми се сега да е тук и да може да изгледа видеото. Той щеше да е много щастлив. Ние се гордеем с него!", заяви Жорди Кройф след специално видео за баща си Йохан с известни сентенции на Архитекта на модерния футбол, който си отиде през 2016 година.

Христо Стоичков, който трудно сдържаше сълзите си, каза: "За мен беше много важно да имам такъв треньор и приятел! Един футболен баща! Кройф взе едно малко момче от България и имаше огромното търпение с него - да го развива, да му помага. Неговата роля беше огромна за онзи славен тим на Барса. В началото ми беше трудно да разбера неговите идеи, но впоследствие осъзнах, че те са гениални!".

"Щастлив съм да бъда тук 30 години, след като спечелих "Златната топка", да връча награда на неговото име! Благодарен съм на Кройф и неговото семейство. В Барса станах номер 8", отбеляза Камата и обяви Карло Анчелоти за треньор №1. Опитният специалист обаче не присъства на церемонията заради бойкота на Реал Мадрид.

