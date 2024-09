"Змиите" в Англия ухапаха бившия си тим Ирландия! Грузия разгроми Чехия в Лигата на нациите (ВИДЕО)

Националният отбор по футбол на Англия успя да победи Ирландия с 2:0 като гост в първия си мач от новото издание на турнира Лигата на нациите. Точни за "трите лъва" бяха двама бивши футболисти на ирландския национален отбор - Деклан Райс и Джак Грийлиш.

Още преди началото на двубоя феновете на Ирландия издигнаха транспарант, който гласеше, че "змиите" Деклан Райс и Джак Грийлиш са се завърнали на стадион "Авива" в Дъблин. Привържениците негодуват от това, че Райс и Грийлиш са напуснали Ирландия, за да играят за Англия.

