Как да запазите коледна звезда жива до празниците и след това

С подходяща грижа можете да накарате празничното цвете да цъфти отново през следващата година.

Любимо зимно растение, коледната звезда ( Euphorbia pulcherrima ) е известна със своите поразителни червени листа и малки, компактни жълти цветя, които внасят празнична нотка в домовете. Докато коледните звезди обикновено се купуват всяка година, многогодишният храст може да издържи няколко години, когато се грижи за него правилно.

Растението изисква сравнително ниска поддръжка, но може да издържи кратко, когато не му се осигури идеална среда за растеж. Но с подходяща светлина, вода, температура и почва вашите коледни звезди могат да процъфтяват през празничния сезон - и дори може да цъфтят отново през следващата година.

Как да се грижим за коледната звезда

Докато коледните звезди като цяло са лесни за грижи, те изискват известно рутинно внимание, за да се гарантира, че издържат повече от няколко седмици.

Светлина

Вашето растение коледна звезда се нуждае от достатъчно светлина, за да оцелее през ваканционния сезон. Трябва да се постави близо до прозорец с южно, източно или западно изложение, където ще получава най-малко шест до осем часа ярка светлина дневно, казва Мелинда Майерс, експерт по градинарство и домакин на поредицата Great Courses How to Grow Anything DVD . „Сгънете краищата на обвивката от фолио (ако има такава) надолу, позволявайки на светлината да достигне до всички части на растението“, казва тя. Не го поставяйте на пряка слънчева светлина, тъй като това може да изгори краищата.

Почва

Коледните звезди се нуждаят от качествена смес за саксии, която задържа влагата, но е добре дренирана, за да се избегне гниене на корените. Ваканционното растение също предпочита почва, която е леко кисела.

Вода

Поливайте винаги, когато горният инч от почвата е сух и саксията е лека. Не позволявайте почвата да изсъхне напълно. „Полейте обилно и излейте излишната вода“, казва Майерс. „Не позволявайте на растението да стои във вода, която се събира в чинийката, фолиото или декоративната обвивка.“

Температура

Температурата е важна, когато се грижите за коледната звезда. „Коледните звезди предпочитат температури около 20 градуса през деня и малко по-хладни през нощта“, казва Кери Цвак, старши производител в Longwood Gardens . „Избягвайте да поставяте коледни звезди там, където температурите са непостоянни."

Тор

Коледните звезди са тежки хранилки, когато растат. „Хранете ги с универсална ниска норма тор при всяко поливане през вегетационния сезон, от пролетта до началото на есента“, казва експертът. „Избягвайте да нанасяте тор върху листата, тъй като това може да изгори листата.“ Няма нужда да наторявате коледната звезда по време на празничния сезон.

Как да презимуваме коледната звезда

Възможно е вашите коледни звезди да цъфтят отново през следващата година. „Започвайки от края на септември, дайте на растенията 14 часа непрекъсната тъмнина всяка вечер и ярка светлина през деня“, казва Майерс. Защитете растенията от всички източници на светлина, включително улични лампи и лампи за четене. Покрийте растенията с картонена кутия или ги поставете в тъмен килер, ако е необходимо.

Продължете да давате на вашите коледни звезди кратки дни и дълги нощи в продължение на седем до осем седмици. Когато прицветниците започнат да показват цвят, можете да спрете и да се върнете към грижите за вашите коледни звезди, както обикновено през празничния сезон.