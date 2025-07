Колко често трябва да се поливат марулите?

Не е трудно да си отгледате собствена маруля от семена и не отнема много време, за да порасне. Всъщност, ако го направите правилно, можете да имате прясна маруля през цялото лято.

Колко време отнема отглеждането на маруля?

При правилните условия за отглеждане можете да посеете семена от маруля и да съберете първите си листа за по-малко от шест седмици. Можете дори да ядете собствените си домашно отгледани листа от маруля преди това, ако съберете ядливите млади разсад, вместо да ги изхвърляте, докато прореждате растенията си.

Още: Как да засадите маруля през юли, за да имате сочна и крехка салата след месец

Коя е най-лесната маруля за отглеждане?

Всички марули са лесни за отглеждане, но марулите с насипни листа – всички сортове, които не образуват твърда сърцевина – са може би най-лесни за отглеждане.

Въпреки че са необходими около 40 дни, за да достигне растението зрялост, ще трябва да проредите разсада, за да осигурите повече място за зрелите растения. Можете да измиете и изядете проредените разсади.

Опитайте сортове като Cos 'Little Gem' и маруля Butterhead 'All The Year Round', които са добри производители и са сред любимите сортове на телевизионния експерт по градинарство Монти Дон.

Още: Най - мръсният зеленчук: Как правилно да измиете марулята

В кой месец засаждате маруля?

Ако знаете кога да засадите маруля във вашия район, е по-вероятно да постигнете успех. Можете да сеете семена от маруля през цялата година, да ги сеете навън през пролетта и лятото и да ги отглеждате на закрито през зимата. Тъй като растенията маруля предпочитат по-ниски температури, най-добре е да сеете семена на открито от март до август. Ако искате да отглеждате и събирате маруля през зимата, ще трябва да я държите на закрито на топло и светло място, например на перваза на прозореца.

Трябва ли да накисвам семена от маруля преди засаждане?

Някои градинари установяват, че покълването е по-успешно чрез накисване на семената на марулята в хладка вода за период от 16 до 24 часа, но това не е необходимо. Ключът е едва да се покрият семената след засяване, достатъчен е само много фин слой компост, тъй като е необходима светлина за покълване. Процесът на покълване може да се ускори в топла оранжерия или като земята се покрие с руно, за да се затопли преди засяване на семената на марулята.

Още: Засаждане на марули - ръководство на опитните градинари

Как да сеят семена от маруля

Ако сеете семена от маруля на открито директно в почвата, първо подгответе земята, като внесете много добре угнил градински компост. Това ще намали вероятността марулята да „поникне“ (да се разсее) през горещите летни месеци.

Уверете се, че имате влажна, добре подготвена почва или компост и посейте семената на тънък слой. Покрийте само с тънък слой компост, тъй като семената на марулята се нуждаят от светлина, за да покълнат. Те би трябвало да започнат да покълват след около 7 дни.

След като станат достатъчно големи, за да можете да се справите с тях, проредете разсада, за да оставите 10-20 см между растенията, и мулчирайте около него с добре угнил компост, за да задържите влагата и да ги поддържате здрави. Може да се наложи да покриете разсада с агроволокно, за да го предпазите от птици.

Още: Кои са най-студоустойчивите сортове салати?

Вместо да сеете всички семена от маруля наведнъж, опитайте сукцесивна сеитба – многократни сеитби на интервали през целия вегетационен период. Ако сеете малко и често, няма да получите изобилие от зрели растения, готови за консумация едновременно.

Градинарският писател и фотограф Лий Клап подкрепя подхода на сукцесионно засаждане, казвайки: „Марулята ще осигури около петмесечен добив от едно пакетче семена. Засейте на всеки две седмици за непрекъснато отглеждане.“

Колко често трябва да се полива марулята?

Колко често трябва да поливате ще зависи от това колко горещо или сухо е времето. Но основното е да поддържате компоста равномерно напоен, за да не позволявате на разсада от маруля да изсъхне. Опитайте се да избягвате намокрянето на листата, тъй като това може да доведе до плесен. Прореждането на растенията, за да се осигури разстояние между тях, помага на въздуха да циркулира и предотвратява появата на плесен.

Още: Как е правилно да се полива марулята, за да не горчи