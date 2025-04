Тези овощните дървета са най-устойчиви на температурни колебания

Температурите на въздуха, както минимални, така и максимални, едва ли са ограничаващ фактор за успешното отглеждане на почти всички умерено-континентални овощни дървета тук. Единствените изключения са местата на надморска височина над 750 до 800 метра, където температурните условия не са благоприятни за някои видове, които изискват по-топъл климат. Сред тях са праскова, кайсия, дюля, орех, зимни сортове круши, както и лоза.

Повечето умерено-континентални овощни дървета могат да растат и плододават при температури между 55C и -35C. Но успешното производство е възможно при температури от 35 C до -20 C.

Кои видове са най-устойчиви?

От широколистните, или умерено-континенталните овощни дървета, най-малко взискателни към топлина са цариградското грозде, цариградското грозде, касиса, лешниците и ябълките, следвани от вишните, сливите, крушите, малините, ягодите, мушмулите, къпините, дюлите, кайсиите, орехите, прасковите и бадемите. Това ясно показва, че топлината определя границите на това докъде овощните дървета могат да се разпространят и растат на север и юг. Това означава, че топлината е тясно свързана със северната ширина, а също и с надморската височина, но отново в зависимост от географската ширина.

На места над 900 метра надморска височина летните сортове ябълки и круши се държат като есенните сортове, а есенните сортове се държат като зимните сортове, докато много зимни сортове дори не могат да узреят. Това се дължи главно на факта, че на всеки 30 метра надморска височина температурата на въздуха намалява с 1C.

Широколистните овощни дървета са най-подходящи за умерено-континентален климат, със средна годишна температура между 10 и 14 C и годишни валежи от 700 до 1200 милиметра на квадратен метър.

Най-чувствителни към ниски зимни температури са едногодишните клонки, следвани от двегодишните и по-старите. От пъпките цветните пъпки са значително по-чувствителни от листните и дървесните пъпки. Тяхната чувствителност зависи най-вече от вида и сорта плод, след това от храненето и здравословното състояние на овощното дърво и някои други фактори. Най-чувствителни са цветните пъпки при прасковата и бадема, следвани от кайсията. Тези овощни видове измръзват при -12 C до -22 C. Други овощни видове като ябълки, круши, сливи, череши, вишни не измръзват дори при -30 C, при условие че зимата е стабилна и без големи температурни колебания.

В райони, където през зимата през януари или февруари след относително високи температури до 20 C настъпва рязък спад на температурата, измръзване на отделни части от овощни дървета или цели дървета може да настъпи и при значително по-ниски температури.

Коренът е най-чувствителен към замръзване

От всички части на овощните дървета кореновата система е най-чувствителна. Например кореновата система на ябълките измръзва при -15,5 C, на сливите при -11,5 o C, на прасковите при -10,5 C и на крушите при -9 o C.

Замръзналият корен може да се разпознае по по-тъмния му цвят в напречния разрез. При младите овощни дървета се разпознава по явленията, съпътстващи движението на растителността: по-слабо и по-късно разлистване, по-бледи листа, опадане на пъпки, забавяне на растежа на леторастите. Ако се наблюдават такива явления, то овощните дръвчета трябва да се наторяват по-обилно, почвата да се поддържа в обработено състояние, а при засушаване да се напоява, за да може кореновата система да се възстанови.

По стволовите и раменните клони на овощните дървета пораженията от зимните студове са по-редки и се изразяват под формата на некротични петна, напукване на органна тъкан и изсъхване на кората. Ако увреждането не е голямо и ако камбият (образуващата тъкан) остане здрав, както кората, така и дървото ще се регенерират.