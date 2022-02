Мазнините по корема се топят сами с тези напитки

Съществуват някои здравословни напитки, които не водят до увеличаване на теглото, а напротив - помагат да се отървете от висцералните мазнини, се казва в статия, публикувана от американския портал Eat This, Not That.

Както обяснява диетологът Сюзън Бауърман, директор на отдел "Образование и обучение в областта на храненето" в Herbalife Nutrition, сладките напитки повишават нивата на кръвната захар, което води до увеличаване на теглото. "В същото време има напитки, които - напротив, понижават кръвната захар и помагат да отслабнете", продължава тя. Същевременно тя определи безкалоричните напитки като помощни средства в борбата с висцералните мазнини - те позволяват да се намали общият им прием, което ще доведе до намаляване на теглото и редуциране на мазнините в коремната област. Те включват неподсладен плодов или зелен чай, кафе и диетични газирани напитки - тези без захар. В същото време лекарят съветва да се вземе предвид с какво се консумират напитките с изкуствени подсладители. "Ако ядете чипс, който съдържа огромно количество наситени мазнини, именно този фактор ще се отрази на теглото ви, а не диетичната сода", подчертава тя. На второ място в списъка е зеленият чай. Той съдържа кофеин и катехини - биологично активни вещества от растителен произход. Какво ще се случи с тялото ви, ако ядете прекалено много месо? Сигурно сте чували много твърдения за ползите и опасностите от месото. И въпреки че няма категорично мнение по този въпрос, експертите ... Прочети повече "Тези два важни компонента допринасят за по-интензивен процес на окисляване на мазнините и следователно за тяхното изгаряне", казва диетологът Рейчъл Дикман. Въпреки това тя призовава да не се опитвате да пиете колкото се може повече зелен чай - това няма да гарантира, че мазнините ще изчезнат "магически", но все пак ще свърши работа. Следващият в списъка е неподсладеният черен чай. Той е богат на естествени флавоноиди - вещества, които помагат за намаляване на висцералните мазнини. Четвъртата напитка е кафе. То потиска апетита благодарение на съдържанието си на кофеин и също така стимулира тялото да произвежда топлина, което увеличава разхода на калории. "Ако пиете протеинови шейкове със суроватка, това може да ви помогне да намалите висцералните мазнини, защото ви кара да се чувствате сити за по-дълго време и няма да имате желание да се тъпчете с въглехидратни храни", обяснява Бауерман. Протеиновите шейкове също така помагат да не губите мускулна маса при отслабване, което също е важно за загубата на тегло.

Още от ЗДРАВЕ:

6 факта за ядките и диетите, които непременно трябва да знаете

Какво ще се случи с тялото ви, ако ядете прекалено много месо?

Бременна пакистанка си заби пирон в главата, причината шокира света

Тази евтина подправка бързо сваля холестерола

Изненадващи факти за правилното хранене

4 причини всеки ден да ядем зелена ябълка на празен стомах

Какво значи, ако ръцете и краката ни често изтръпват?

Как обелките от лук могат да се ползват вместо лекарства

Премахнете от менюто си тези храни, те образуват газове

Някои факти за главоболието