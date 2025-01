Полезно ли е да се ядат яйца от хора в напреднала възраст?

Диетологът Тони Кастило споделя информация за полезните свойства на яйцата, за които мнозина може би не знаят. Експертът дава отговор и на въпроса дали консумацията им е полезна за хора в напреднала възраст. Често яйцата са посочвани като вреден продукт заради съдържанието на холестерол в състава. Диетологът коментира дали тези твърдения са основателни.

Полезни или вредни са яйцата за хората в напреднала възраст?

“Тъй като човешкото тяло остарява, това е придружено от появата на болка в цялото тяло, сива коса и бръчки. Заедно с това могат да се появят проблеми, свързани с възрастта, като сърдечни заболявания, остеопороза и когнитивен спад. Ето защо хората се съветват да ядат здравословна диета, богата на плодове, зеленчуци, ядки и пълнозърнести храни, които могат да поддържат физическото и когнитивното здраве.

4 грешки, които НЕ трябва да правите при консумацията на яйца

Също така си струва да обмислите добавянето на яйца към вашата диета, защото те съдържат някои ключови хранителни вещества, които са важни за здравословното стареене”, казва спортният диетолог на Elite Sports Тони Кастило пред Health Digest в ексклузивно интервю.

„Яйцата са добър източник на висококачествен протеин и отличен източник на витамин B12, както и хранителни вещества, включително холин (25% от дневната доза се съдържа в голямо яйце) и витамин D (6% от дневната доза в голямо яйце), подчертава д-р Кастило.

Полезна или вредна е консумацията на сурово яйце на гладно?

Проучване от 2018 г., публикувано в Journal of the American College of Nutrition, установи, че холинът и лутеинът насърчават ранното развитие на мозъка и могат също така да предотвратят когнитивен спад по-късно в живота.

Диетологът обяснява, че холинът е критичен за целостта на клетъчната структура.

Проучване от 2024 г. в списанието Nutrients установи, че хората, които ядат яйца на средна възраст, имат по-добра когнитивна функция по-късно в живота. Дори мъже над 60 години, които ядат повече яйца, се представят по-добре на тестовете за памет след 16 години в сравнение с тези, които ядат по-малко яйца.

Освен това яйцата са един от малкото естествени хранителни източници на витамин D, който заедно с калция и специалните каротеноиди спомага за поддържането на здравето на костите. Възрастните хора, които ядат повече яйца, имат по-висока костна плътност, според проучване от 2021 г. в Journal of Mid-life Health.

Това са най-вкусните бъркани яйца – няма как да сбъркате с тях

Д-р Кастило също подчертава необходимостта от консумация на яйца, особено за по-възрастните хора, за да се компенсират промените в протеиновия метаболизъм.

„Яйцата ви дават всички основни аминокиселини в лесно смилаема и бионалична форма“, казва той.

“Освен това яйцата не повишават нивата на холестерола, както се смяташе досега”, допълва експертът.

Полезни свойства на яйцата

На първо място, яйцата съдържат висококачествен протеин, който е строителният материал за нашите клетки, мускули и тъкани. Те съдържат всички незаменими аминокиселини, които организмът не може да синтезира сам. Яйчният протеин е много по-лесен за смилане и засилва ползите от другите храни, с които се консумира.

По колко варени яйца може да се ядат на ден?

Освен това яйцата са богати на витамини и минерали. Те са източник на витамин А, който е важен за нормалното зрение, здрава кожа и лигавици. Яйцата съдържат и витамин D, който укрепва костите и зъбите и регулира метаболизма. Витамин Е, съдържащ се в яйцата, е мощен антиоксидант, който предпазва клетките на тялото от увреждане на свободните радикали. Освен това яйцата съдържат и витамини B2, B12, фолиева киселина и други важни витамини и минерали.

Яйцата съдържат и мастни киселини, необходими за нормалното функциониране на нашето тяло, както и холестерол, който е строителният материал за нашите клетки и хормони. Важно е да се отбележи, че яйцата съдържат здравословен холестерол, който не повишава нивата на холестерола в кръвта.

Яйцата са универсален продукт, който може да се използва за приготвяне на много ястия – от бъркани яйца и омлети до печива и десерти. Те също така са дълготраен и достъпен източник на енергия.

Направете това като пържите яйцата и никога повече няма да загорят

Важно: Статията не заместв балансираното хранене и консултацията със специалист!