Учени: Този кръвен тест издава предстоящ инфаркт

Често фаталният инфаркт може да бъде предотвратена чрез навременно извършване на профилактични медицински прегледи.

Кръвният тест, който издава предстоящ инфаркт

Високият холестерол се счита за един от основните рискови фактори за инфаркт и инсулт. Следователно, тестът за холестерол е един от основните начини за проверка на общото състояние на организма. Препоръчително е те да се прилагат поне веднъж на 5 години, ако няма оплаквания и хронични заболявания.

Въпреки това, нови изследвания от лекари в Brigham and Women's Hospital в Бостън разкриват, че има друг, по-значим маркер за повишен риск от сърдечно-съдови инциденти.Това е високочувствителният С-реактивен протеин. Констатациите на експертите са публикувани в New England Journal of Medicine.

Констатациите на новото проучване се основават на кръвни тестове, измерващи три рискови фактора при жени на възраст 45 години, проследявани от 1993 г.

След като анализираха данните, учените стигат до извода: жените с високи нива на С-реактивен протеин имат 70% по-висок риск от развитие на сериозни сърдечно-съдови заболявания. За сравнение, хората с по-високи нива на лошия холестерол са имали само 36% по-висок риск.

Обикновено С-реактивният протеин показва процеса на възпаление, наличието на нараняване и некроза. Понякога повишаването на С-реактивния протеин може да не е пряко свързано със сърдечно-съдовата система. Възпалението може да бъде причинено от инфекции, лоши навици и затлъстяване.

Освен това резултатите от проучването не означават, че не трябва да следите холестерола си. Авторите на труда призовават лекарите да подходят по-комплексно към прегледите.

„За да осигурим най-добрата грижа за пациентите, се нуждаем от универсален скрининг за възпаления, нива на холестерол и липопротеини и се нуждаем от него сега“, казва проф. Пол Ридкър.

Как да поддържаме сърцето си здраво - общи препоръки

Има няколко общи препоръки, които ще ви помогнат да намалите възможно най-много рисковете.

Спрете пушенето. Като цяло цигарите няма да ви направят по-здрави, но са особено опасни за сърцето: този вреден навик увеличава десетократно риска от сърдечно-съдови заболявания.

Опитайте се да поддържате здравословно тегло. Излишните килограми претоварват сърцето.

Премахнете алкохола от живота си. Противно на популярните митове, няма безопасни, още по-малко здравословни дози алкохол.

Опитайте се да се движите повече. Сърцето е мускул и заседналият начин на живот го отслабва.

Научете се да се справяте със стреса. Излишъкът от негативни емоции има лош ефект върху кръвното налягане и цялата сърдечно-съдова система като цяло.

Ако е възможно, намалете количеството сол в менюто. Натрият повишава кръвното налягане.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!