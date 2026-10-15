Питат здравния министър за повторната употреба на еднократни консумативи в "Пирогов"

Депутатът от "Демократична България" и заместник-председател на парламентарната комисия по здравеопазването Катя Панева отправи въпрос към здравния министър Катя Ивкова за твърденията за многократна употреба на медицински изделия, предназначени за еднократна употреба, в "Пирогов". Става дума за хирургически коагулатори тип "Caiman" и трокари, за които има данни, че са били използвани при различни пациентки в Отделението по оперативна гинекология.

Случаят стана публичен след разследване на журналистката Валя Ахчиева, а Ани Стоянова от Фондация "Даная", също отправи остри критики към описаните практики. Според изложените от нея твърдения става въпрос за медицински консумативи, които пациентите очакват да бъдат нови, но е възможно да са били използвани и при предишни операции.

По публикуваната информация по случая вече е подаван сигнал до Изпълнителна агенция "Медицински надзор", а в момента се извършва повторна проверка. Още: Лягаш за операция, плащаш за нов консуматив, а той може вече да е използван: Скандален разказ от "Пирогов"

Колко пациентки може да са засегнати?

В парламентарния си въпрос Панева настоява Министерството на здравеопазването да изясни кога компетентните институции са били уведомени, какви проверки са извършени и за какъв период и кои медицински изделия обхващат те. Тя иска информация и за броя на пациентките, които потенциално може да са засегнати от практиката.

Депутатът поставя въпроса и защо се е наложило Изпълнителна агенция "Медицински надзор" да започне повторна проверка. Тя настоява да стане ясно дали има основания за допълнителни действия за защита на пациентките, включително евентуалното им уведомяване и медицинско проследяване.

Основният въпрос е дали изделията действително са били използвани повторно в нарушение на указанията на производителя и какви рискове би могло да произтичат от това. Самите твърдения трябва да бъдат проверени от компетентните органи, които следва да установят конкретните обстоятелства и отговорността за евентуални нарушения. Още: "Бях репресирана, щастлива съм, че съм в безопасност": Ива Михайлова се прибра в България за лечение

"Когато става дума за болница с национално значение, контролът трябва да бъде безусловен, а отговорността - ясна. Пациентите имат право на пълна фактическа картина и конкретни действия", посочва Катя Панева.

Случаят повдига и въпроса за контрола върху медицинските изделия, особено когато става дума за консумативи, обозначени от производителя като предназначени за еднократна употреба. Отговорите на здравното министерство и резултатите от проверката трябва да изяснят дали е имало такава практика, колко пациенти може да са били изложени на риск и какви мерки ще бъдат предприети.