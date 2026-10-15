Лягаш за операция, плащаш за нов консуматив, а той може вече да е използван: Скандален разказ от "Пирогов"

Разкритие за скандални практики практики в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" направи Ани Стоянова от Фондация "Даная" след разследване на журналистката Валя Ахчиева за повторна употреба на медицински консумативи, предназначени само за еднократна употреба. В публикация във Facebook Стоянова поставя въпроса за безопасността на пациентите, контрола в болниците и правото на хората да знаят какви медицински изделия се използват по време на операциите им.

По думите й става въпрос за консумативи за лапароскопски операции, за които пациентите могат да плащат стотици долари, с очакването, че получават ново изделие. Според разказа й обаче консумативи, предназначени за еднократна употреба, са били използвани повторно, въпреки че конструкцията им не позволява надеждно почистване след процедурата.

"Някой е разпоредил повторната употреба на медицински консуматив, за който производителят изрично е посочил, че е еднократен и който според разследването не може да бъде надеждно почистен, а пациентите през това време са плащали, доверявали са се и са лягали на операционната маса, без да подозират нищо", пише Стоянова. Още: Нова платформа събира лекари, пациенти и родители на едно място

Тя подчертава, че пациентите влизат в операционната зала, разчитайки на медицинския екип и без възможност да проверят сами дали използваните инструменти и консумативи отговарят на изискванията за безопасност.

Рискът за пациентите

В публикацията си Стоянова обръща внимание на опасността от повторното използване на медицински изделия, които не могат да бъдат надеждно почистени и стерилизирани според предназначението им. Според нея подобна практика може да изложи пациентите на риск от пренасяне на кръв и биологичен материал от предишни операции.

Тя дава пример с човек, който се подлага на спешна гинекологична операция и плаща около 600 долара за консуматив за лапароскоп. Пациентът очаква, че изделието е ново и ще бъде използвано за първи път, но според описаната от Стоянова практика то може вече да е било използвано при други пациенти. Още: Да лекуваш човека, не само болката - и да се държиш човешки с пациента: Фондация "Даная" пред Actualno.com за добрите медицински практики

"И ако след пет, десет или петнадесет години се разболеете от нещо, откъде изобщо ще ви хрумне да потърсите връзка с онази операция? Не казвам, че всяко заболяване може да бъде свързано с подобна практика, казвам, че никой няма право да ви излага на такъв риск, без дори да знаете за него", посочва тя.

Стоянова уточнява, че според нея проблемът не се изчерпва с възможните медицински последствия. Тя поставя акцент и върху липсата на информираност на пациентите, които плащат за консумативи и се доверяват на болницата, без да знаят дали изделията са нови или вече са били използвани.

Заповед, признание и лекар, който е напуснал

В публикацията си майката на Даная отхвърля предварително възможните обяснения, че става дума за журналистическа сензация или атака срещу лекарското съсловие. Тя твърди, че по случая има издадена заповед, признание от ръководителя на клиниката и свидетелство на лекар, който е работил там, напуснал е именно заради тази практика и е решил да разкаже за нея пред Валя Ахчиева. Още: Тежкият път да одобрят дете за лечение в чужбина и колко помага държавата

Тези твърдения са представени от Стоянова във връзка с журналистическото разследване. Конкретните обстоятелства около използването на консумативите, отговорността за разпоредената практика и евентуалните последствия за пациентите следва да бъдат установени и проверени от компетентните органи.

"Това не е някаква дребна техническа подробност, която може да се обясни с недостиг на средства или лоша организация. Това е отношение към човешкия живот, при което някой очевидно е решил, че може да пренебрегне указанията на производителя, безопасността на пациентите и правото им да знаят какво се случва с телата им", пише Стоянова.

Тя благодари на журналистката Валя Ахчиева за разследването и призовава хората да го изгледат изцяло, за да се запознаят с изложените в него данни. Още: "Ръка за майка ми" - кампания в подкрепа на самотни майки и техните деца

Призив към Министерството на здравеопазването

Стоянова отправя и иронично предложение към Министерството на здравеопазването - пациентите, които постъпват за операция в "Пирогов", да могат да водят със себе си човек, който да следи какви консумативи се използват по време на интервенцията и дали те са нови.

"Защото очевидно в България вече не е достатъчно да си платиш консумативите, да легнеш на операционната маса и да се довериш на лекарите, а трябва да си водиш и личен инспектор, който да следи дали някой няма да реши да спести от здравето ти", коментира тя.

В публикацията си Стоянова прави и сравнение с мерките срещу вътреболничните инфекции, като критикува приоритизирането на правила като носенето на калцуни, докато според нея много по-сериозни въпроси за безопасността на медицинските изделия остават без достатъчно внимание. Още: "Ръка за майка ми" - кампания в подкрепа на самотни майки и техните деца

В края на разказа си Стоянова уточнява, че не обвинява цялото лекарско съсловие. Напротив - посочва като пример лекаря, който по думите й е отказал да участва в практиката, напуснал е и е решил да говори публично.

"Позорът е за онези, които са допуснали подобна практика, за онези, които са я разпоредили, и за всички, които са знаели и са предпочели да си мълчат", завършва Стоянова.