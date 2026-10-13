Само 1 ваксина, за само 70 000 души: Стана ясно кога противогрипните ваксини ще са на пазара

На българския пазар засега ще се появи само една от двете противогрипни ваксини, които обекновено са достъпни.

Ваксината Vaxigrip ще бъде разпространена в аптечната мрежа в периода 9 - 13 ноември, стана ясно от официално писмо на дистрибутора "Суикс Биофарма", който представлява производителя Sanofi у нас. Според официалния отговор на компанията за България са предвидени 70 000 дози.

""Суикс Биофарма" ЕООД, като представител за България на Sanofi – притежател на разрешенията за употреба на ваксината Vaxigrip, би искал да Ви информира за предоставения от Sanofi график за доставката на Vaxigrip, предназначена за свободен аптечен пазар, извън двете национални програми („Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции 2023–2026 г.“ и „Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца 2026–2030 г.“)", се казва в позицията.

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На база на историческите данни за осигуряваните количества за свободен аптечен пазар компанията твърди, че може да предвидим доставката на Vaxigrip в 70 000 дози между 9 и 13 ноември.

"С оглед на разпространената в медиите информация, за възможно забавяне на доставките и недостиг на другата ваксина, предназначена за свободния пазар (Influvac), се свързахме с производителя Sanofi, за да проучим възможностите за осигуряване на допълнителни количества за свободен пазар в България. Ще Ви информираме своевременно веднага щом получим отговор дали такава възможност съществува", пише още в писмото.

От "Суикс Биофарма" уточняват, че са в партньорство със Sanofi и полагат всички възможни усилия и се стремят приоритетно да осигурят доставката на договорените количества за България в най-кратки срокове.

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