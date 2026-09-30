Лекари предупреждават, че противогрипни ваксини няма да има за всички

Лекарите очакват доставките на противогрипни ваксини да не са достатъчни за всички желаещи. Особено голям е интересът сред хората над 65 години и пациентите с хронични заболявания.

От Министерството на здравеопазването съобщиха, че за настоящия грипен сезон са осигурени 770 000 дози противогрипни ваксини.

От тях 180 000 дози са предназначени за свободния пазар. Безплатната имунизация ще обхване малко над 98 000 деца до 7 години и около 490 000 пенсионери над 65 години. Предвидени са и 50 000 дози за хората над 75 години.

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Лекарите все пак очакват недостиг

„Мисля, че няма да ни стигнат. Понеже много желаещи има, особено хората над 65 години, хронично болните и другото, което от тази година започва ваксинация и на деца“, обяснява лекар от практика в с. Бутан.

По думите му през миналата година са били заявени 500 безплатни дози за пациентите над 65 години, но са доставени едва 200. Впоследствие са получени допълнителни количества, но и те не са били достатъчни.

За хората в трудоспособна възраст противогрипните ваксини се заплащат. Пациентите сами ги закупуват, а лекарите ги поставят при желание, предаде бТВ.

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Не е много по-малка бройката на желаещите сред хората в трудоспособна възраст в сравнение с тези над 65 години, посочват лекарите. Според тях причините някои хора да не се ваксинират са различни, като сред тях са цената и притесненията, натрупани след пандемията от COVID-19.

Част от работещите обаче също се ваксинират, включително когато това е изискване или практика на работодателя им.

Засега още няма доставени ваксини. Очаква се първите количества да пристигнат около 10-15 октомври, след което да започне имунизацията на пациентите.

От тази година безплатната противогрипна ваксинация обхваща и деца. Предвидени са безплатни ваксини за деца до 7-годишна възраст, както и за хронично болни деца на възраст от 7 до 18 години.

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