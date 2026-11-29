Огромна древна гробница, на над 3200 години, е била открита по време на пътно строителство близо до Псахна, Гърция. Археолози са открили микенски погребален паметник, който е сред 20-те най-големи известни гробници от този тип в Гърция.

Откритието на археолозите

Според CNN Greece и e-sterea, паметникът е 126-ата микенска толос гробница, открита в страната. Първоначалните доклади я наричат ​​царска гробница, но археолозите все още не са определили кой е погребан там, нито са открили връзка с управляващата династия, пише Arkeonews.

Въпреки това, огромният размер на гробницата прави тази находка важна за изучаването на социалната структура на Евбея през късната бронзова епоха и връзките на острова с континентална Гърция.

Микенската цивилизация процъфтява от около 1600 до 1100 г. пр.н.е. Основните ѝ центрове са имали укрепени селища, дворци и организирани системи на управление, а търговията и пътуванията са ги свързвали с други части на Средиземноморието. Монументалните гробници са били един от начините, по които влиятелни семейства са демонстрирали своя статус.

Толоските гробници са били построени около кръгла погребална камера, обикновено с покрив с форма на кошер. Изграждането на такъв паметник е изисквало големи количества камък и умели строители. Размерът на паметника в Псахна предполага, че местната общност е имала достъп до значителни ресурси и че влиятелни хора са живели в тази част на Евбея.

Типична микенска толосна гробница се състояла от три основни части: дълъг проход, наречен „дромос“, голям вход, известен като „стомион“, и самата кръгла камера. Строителите оформили покрива, използвайки техниката на конзолно извиване. Всеки слой камък стърчал малко по-навътре от слоя отдолу, постепенно образувайки куполен таван без истинска арка. След това конструкцията често била запълвана с пръст и камъни, образувайки могила.

Два известни примера за тази архитектура са Съкровищницата на Атрей и Гробницата на Клитемнестра в Микена. Някои гробници са били използвани от няколко поколения от едно и също семейство или социална група. Тази практика е свързвала местата на погребение със семейната история, наследения статус и властта. Понастоящем не е известно дали гробницата в Псахна е била предназначена за погребение на един човек или е била използвана за дълъг период от време.

Евбея е вторият по големина остров в Гърция, разположен близо до континента, между Цикладите и северната част на Егейско море. Местоположението му е улеснило морските пътувания, търговията и контактите между общностите.

Археологически разкопки в околностите на Халкида, Маника и района Псахна-Кастела вече разкриха доказателства за праисторическо селище. Наскоро откритата гробница е важен паметник, който допълва археологическата история на централна Евбея.

Сравняването на дизайна и откритите вътре предмети с други микенски гробници би могло да помогне на изследователите да разберат как общностите на острова са били свързани с основните центрове на континента. Това би могло също така да разкрие дали местните елити са развили свои собствени центрове на власт, участвайки в по-широки егейски мрежи.

Откритието повдигна и практически въпрос: как може да се защити гробницата по време на строителството на околовръстния път Халкида-Псахна? По време на посещение на мястото на разкопките на 23 ноември, депутатът от Евбея Танасис Земпилис обсъди възможността за изграждане на мост над археологическия обект. Това би позволило обектът да бъде запазен на мястото си и пътят да бъде построен над или около него.

Други предложения включват финансиране за по-нататъшни разкопки, консервационни работи и в крайна сметка отваряне на обекта за посетители. Точните размери на гробницата, нейното съдържание и състояние все още не са напълно документирани в публични регистри. Необходими са допълнителни изследвания, за да се установи кой е бил погребан там и какво място е заемало мястото в микенското общество на острова.

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