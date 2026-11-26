Продължителна суша, обхванала северната част на полуостров Юкатан в южна част на Мексико, може да е била ключов фактор за упадъка на цивилизацията на маите. Това се доказва от резултатите от изследване на сталагмит от местна пещера, който е запазил доказателства за изменение на климата, датиращи отпреди повече от хиляда години, според Science Et Vie.

Изчезването на маите

Изследователи от университета в Кеймбридж са изследвали сталагмита Tzab06-1, открит в пещерата Грутас Цабна. Калцитните слоеве, образувани между 871 и 1021 г., са запазили химически следи от сезонни валежи. Анализът на кислородните изотопи им е позволил да реконструират историята на сушата с висока времева точност.

Както отбелязва авторката на публикацията, Ориан Полгер, учените са идентифицирали осем периода на суша, които са продължили поне три години. Най-екстремният от тях е продължил непрекъснато в продължение на 13 години.

Последиците от продължителния дефицит на валежи са особено забележими поради зависимостта на икономиката на маите от сезонните дъждове. Основна част от поминъка им е било отглеждането на царевица, която е уязвима към дефицит на влага. В Северен Юкатан, където на практика няма реки, местните жители са съхранявали вода в подземни резервоари и цистерни, наречени чултуни. Тази система обаче се е оказала недостатъчна по време на продължителни сухи периоди.

Според публикацията, археологически доказателства също сочат връзка между изменението на климата и упадъка на градовете. По-конкретно, в Уксмал строителството на стели и сгради е преустановено в началото на 10-ти век, а надписите върху паметниците са престанали да се появяват след серия от тежки суши.

В същото време изследователите отбелязват, че климатичните сътресения не са имали непременно същите последици. Например, Чичен Ица е запазила влиянието си по-дълго, вероятно поради напредналата си система за снабдяване с храни и достъпа до по-разнообразен набор от ресурси.

Съдбата на градовете е била повлияна не само от природните условия, но и от политическите решения, социалната структура и способността на общностите да се адаптират към кризи.

Ръководителят на изследователския екип Даниел Г. Джеймс се надява да приложи подобен метод и към други пещери в региона. Това ще помогне да се определи по-точно как дългосрочните климатични промени са повлияли на възхода и упадъка на древните цивилизации.

Друго интересно откритие на археолозите е свързано с мистериозен скелет, открит в Уестминстърското абатство през 1869 г., който според учените може да принадлежи на един от двамата високопоставени монаси от 11 век. - абати на име Елфвиг, починал около 1020 г., или неговият наследник Вулнот, чиято смърт е датирана през 1049 г.

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