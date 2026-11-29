От тиквени фенери и симпатични декоративни предмети за маса до тиквен пай и неизменно популярното лате с тиквен аромат – тази емблематична тиква изпълва всеки ъгъл и кътче на есенния сезон. Но този зеленчук е преминал дълъг и странен път, за да се превърне в любим есенен символ.

Логан Кистлър, антрополог в Националния музей по естествена история към Смитсониан, се интересува от историите за произхода на културите, които хранят човечеството. А тиквите имат странна история. Те са се развили в Америка преди царевицата и фасула и са изиграли важна роля в началото на земеделието на двата континента, разказва той пред списанието "Popular Science".

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Струва си да се подчертае, че тиквите са вид тиквен плод. Всъщност "тиква" не е официален ботанически термин, посочва Кистлър. Тиквените плодове, заедно с тиквичките и някои видове тикви, принадлежат към рода Cucurbita, който е част от по-широкото семейство Cucurbitaceae, включващо пъпеши, дини, краставици и други видове тикви.

Невероятно горчиви

Снимка: Envato

"От този род Cucurbita са се развили поне шест различни независими линии тикви, тиквени плодове, корнишони и подобни растения на няколко различни места в Америка, повече или по-малко едновременно", казва Кистлер. Въпреки това, "странното при този род и при много представители на това семейство е, че в дивата природа те са неприятни на вкус. Те са невероятно горчиви."

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Тази горчивина се дължи на високите концентрации на кукурбитацини. Тези съединения са най-горчивите естествени вещества, известни на учените. Хората не могат да понасят такова ниво на горчивина, но палеонтолозите са открили, че мастодонтите (изчезнали бозайници, подобни на слонове) са ги яли преди 30 000 години. А това означава, че са ги разпространявали чрез изпражненията си. Днес в Северна Америка няма такава мегафауна, която да издържа на дивите тикви – те са загубили своя еволюционен партньор. Тук на сцената излизат хората, чиито селища, оформящи ландшафта, предоставят на рода Cucurbita нова екологична ниша, в която да се впише.

Снимка: Envato

"Може да си го представите така: те губят единствения си симбиотичен партньор и след това просто се настаняват в този нов, нарушен ландшафт, създаден от хората. Но за да има смисъл тази връзка, те не могат да бъдат неприятно горчиви и не могат да бъдат токсични", обяснява Кистлър.

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Изглежда, че тези диви тикви са били принудени да направят "тази еволюционна отстъпка – да омекотят кората си, да станат по-малко токсични, по-вкусни и да се възползват от ползите от защитата и грижите на човешките земеделци".

Изглежда, че това е проработило. Родът се е разпространил широко и навсякъде, където се припокрива с хората, те го използват. Например, тиквите, които използваме за изработване на фенери от тиква всеки Хелоуин, произхождат от Мексико преди около 10 000 години и има доказателства, че хората са ги опитомили там още в най-ранните времена.

Вече не горчи

Снимка: Envato

В крайна сметка преходът от изключително горчива закуска за мастодонтите до днешния есенния символ вероятно е включвал както естественото еволюционно развитие на Cucurbita, така и човешка намеса. "Склонен съм да мисля за опитомяването като за процес, при който, поне в ранните фази, растението се адаптира към съжителството с хората, а това носи ползи за нас", казва Кистлър, като добавя, че в даден момент хората ще се включат по-пряко.

Но не изглежда много от тези най-ранни опити за опитомяване да са били предприети с цел производство на храна. Във Флорида те вероятно са били използвани като поплавъци за рибарски мрежи, а в югозападната част на Съединените щати най-вероятно са били използвани като съдове.

В крайна сметка те са били издълбани и — както всички знаем — изпечени като пайове, пише "Science Alert".