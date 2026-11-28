Всички, които пътуват, знаят, че опаковането на багажа е ключова част, от която зависи дали ще успеем да вземем всичко, което сме планирали и в какво състояние ще го открием, след като пристигнем там, закъдето сме тръгнали. За да разбере как най-добре трябва да опаковаме багажа си според науката, списанието "Popular Science" се обърна към Ан МакАлпин, експерт по пътувания и автор на книгата "Pack it Up: The Essential Guide to Smart Travel" ("Опаковай го: основно ръководство за умно пътуване").

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През целия си живот МакАлпин е опаковала – и разопаковала – според собствените си изчисления повече от 25 000 пъти. Тя е майстор в минимизирането на празното пространство, максимизирането на обема и поддържането на дрехите така, че да изглеждат по-скоро като току-що свалени от закачалка в гардероба, отколкото като извадени направо от коша за пране.

Започнете с равна основа

Снимка: Envato

Много ръчни багажи имат "вдлъбнатини" или вътрешни канали, предназначени за вградена дръжка на куфара. Тази дръжка се състои от две тесни метални пръти, които се прибират направо в средата или по страните на вътрешната облицовка, което води до неравномерност на вътрешната повърхност на куфара.

"Ако нямате равна основа, направете си такава", казва МакАлпин. Равната основа увеличава максимално пространството, предотвратява появата на гънки и придава стабилност на куфара ви. За да постигнете това, опитайте да изравните пространството между вдлъбнатините с помощта на кубчета за опаковане или компресиране. "Можете да сложите цялото си бельо в компресираща торбичка" – малка торбичка от дишащ найлон или полиестерна мрежа, използвана отчасти за организиране на вещите, и след това да я поставите между каналите. Това ще изравни дъното на куфара с твърда обвивка. Гъвкави предмети като комплекти за тоалетни принадлежности и навити чорапи също могат да помогнат за формирането на този основен слой. "След това опаковам дрехите си върху тази равна основа."

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МакАлпин слага обувките си (обикновено си взема два чифта, а носи трети) в долната част на куфара, така че тежестта да пада върху колелцата. "Не е добре да слагате тежките си вещи в горната част на куфара", казва тя. "Това ще доведе до постоянно преобръщане."

Методът на "слоевете"

Снимка: Envato

Когато става дума за дрехи, МакАлпин навива някои от тях, а други сплесква. "Наричам го "слоеве", казва тя. Например, при панталоните, вместо да ги сгъва и подрежда на купчина, МакАлпин разстила всеки чифт по естествените му гънки, сякаш ще ги окачи на закачалка. След това ги слага в куфара: коланът отгоре от едната страна на куфара, а крачолите висят от другата страна. Те не са сгънати, а разпънати. По този начин МакАлпин може след това да ги увие около навитите дрехи, които по-късно ще постави отгоре им.

Същото прави и с памучните ризи, летните рокли – всичко, което може да се намачка. При всяка дреха МакАлпин редува посоката, така че да няма две талии или яки на ризи, които да заемат прекалено много място от едната страна на куфара.

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"След това навивам плетените си дрехи и синтетичните неща, които не се мачкат толкова много. Навивам ги като бонбони и ги подреждам една до друга" – в средата на разстелените дрехи. Докато сгъването и подреждането на дрехите на купчини оставя въздушни джобове както вътре в гънките, така и между слоевете, навиването превръща тъканите в гладки, плътно навити цилиндри, което намалява общото пространство, което заема всяка дреха. Това е най-доброто от двата свята! Разстелените ви дрехи не са толкова намачкани, а тези, които не се мачкат лесно, са по-плътно натъпкани. Това ви осигурява повече място в куфара като цяло.

Когато МакАлпин подреди всичките си навити дрехи плътно една до друга, тя взема крачолите на панталоните и полите, които все още висят отстрани на куфара, и "ги прегъва нагоре и върху "ролбара", който съм направила от пуловери, пижами и спортни дрехи". Това помага да се избегнат гънките в областта на коленете, които се получават, когато просто сгъвате панталоните. Освен това поддържа дрехите компактни и променя изцяло играта, когато дойде време за разопаковане. Можете просто да извадите всички подредени една върху друга дрехи от куфара си с едно движение.

Други полезни съвети и трикове

Снимка: Envato

Запълнете празните пространства. Например, МакАлпин споделя, че ако сте двойка, която си приготвя багажа заедно, можете да пъхнете дамски сандал точно в мъжката обувка или поне да използвате вътрешното пространство на обувката, за да съхраните зарядни за телефони, чорапи или дребни предмети като обици и дори калъф за очила. Това не само спестява място, но и запълването на неизползваното пространство предотвратява повредите по време на транспортиране, като не позволява на предметите вътре да се разместват.

Напълнете ъглите на куфара с чорапи, навити тениски и т.н., "защото всички тези неудобни ъгли предлагат отлично място за опаковане", казва МакАлпин. Запълването на тези джобове също така разпределя напрежението по цялата чанта, което помага да се запазят елементи като ципове и плат в добро състояние при прекомерно боравене. Още един трик: да превържете колани около периметъра на багажа, за да ги откривате по-лесно.

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За да поддържате нещата компактни и организирани, МакАлпин препоръчва компресионни пликове. Тези малки торбички имат два ципа: основен цип, който затваря кубчето като стандартна торбичка, и втори периферен цип, който притяга горната и долната част на торбата една към друга, изтласквайки излишния въздух и намалявайки обема. Компресионните торби помагат за премахването на въздушните джобове, които се образуват при традиционното сгъване, и могат да намалят обема на меките дрехи като тениски и панталони с до 30 процента.

Друг вариант: компресионни торбички за навиване. Тези торбички за съхранение, които не изискват помпа или вакуум, използват еднопосочни клапани за налягане, за да изтласкват въздуха, като намаляват обема с до 80 процента. "Използвам ги за пране", казва МакАлпин, защото временно блокират миризмите.

"Те са като индустриална торбичка "Ziploc", казва тя, и са чудесни за обемисти предмети като яке. Но ги използвайте пестеливо. Торбите за навиване обикновено са изработени от пластмаса и причиняват много повече гънки, отколкото традиционните компресионни торби.

МакАлпин носи листове за сушене на пране и торба "Ziploc" с обем два галона за пране на дрехи. "Торбата не заема никакво място и така мога да изпера чорапите и бельото си, без да се притеснявам дали съм оставила паста за зъби в мивката."

Идеалното съотношение при опаковането

МакАлпин твърди, че нейното "съотношение 3:1" (три горни дрехи за всяка долна) е "променило живота на хората". Тя взима девет горни дрехи и три долни, като всичко се съчетава помежду си. "Ориентирам се към два цвята", казва тя, "като черно и бежово", а след това добавя и някой и друг цветен акцент.

Това работи, казва МакАлпин, защото човешката памет запомня тоалетите въз основа на това, което е най-близо до главата и лицето. И макар че пътува с три чифта обувки, всеки от тях трябва да е за нещо различно. Например, маратонки за дълги разходки, сандали за плажа и мокасини за вечерите.

Изборът на куфар

Снимка: БГНЕС

Що се отнася до самата чанта, МакАлпин казва, че четириколесните куфари (куфари със спинър) са задължителни. Те не само са лесни за маневриране из препълнените терминали и коридорите на самолетите, но и възможността да бутате куфара в изправено положение до себе си поддържа ръката ви в неутрална позиция със сгънат лакът. Това натоварва по-малко китките, раменете и долната част на гърба в сравнение с тегленето на двуколесен куфар зад вас и играе голяма роля за облекчаване на ергономичното напрежение.Те са идеални и за подреждане едно върху друго, тъй като стоят изправени. Помислете си, казва МакАлпин. "Когато сложите тежка пазарска чанта върху куфара си, тежестта се понася от чантата, а не от раменете ви."

В крайна сметка идеята е да се използва цялото пространство, да се предотврати разхвърлянето на вещите в куфара и (ако е възможно) да се запазят без гънки, както и да не си изкълчите гърба по време на процеса.