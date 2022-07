Древногръцки кораб, пълен с потънали съкровища, е открит край Александрия (СНИМКИ)

Тази находка е голяма рядкост. Кораби от такъв тип са открити едва наскоро от подводни археолози.

The Egyptian-French archaeological mission of the European Institute of Underwater Archeology (IEASM), working in Alexandria, discovered the wreck of a warship from the Ptolemaic period, and the remains of a Greek funerary area dating back to the beginning of the fourth centuryBC pic.twitter.com/hdT7WJToZL