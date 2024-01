Изплъзваща се мисия: Търсенето на гробницата на Антоний и Клеопатра

Почти 2000 години преждевременната им смърт е обвита в мистерия, повдигайки въпроса къде са били погребани. Търсенето на изгубената гробница на Антоний и Клеопатра вдъхновява археолозите да продължат да ровят за отговори в пясъците на Древен Египет, пише Ancient Origins.

Битката при Акциум. Laureys a Castro / Public Domain

След опустошителното поражение в битката при Акциум през 31 г. пр.н.е. Марк Антоний и Клеопатра търсят убежище в Египет, където Клеопатра е царица. Отдихът им обаче е кратък, тъй като Египет е изправен пред нашествие през 30 г. пр.н.е., което води до кулминационната битка при Александрия. Хванати в капан, Антоний и Клеопатра срещат трагичната си смърт, а историците и до днес спорят дали смъртта им е резултат от самоубийство, или убийство.

Но дори след смъртта Антоний и Клеопатра остават неразделни, тъй като историческите записи свидетелстват, че са били положени заедно. Съвместното им погребение е трогателен символ на тяхната любов и споделена съдба. Но въпреки изминалите почти две хилядолетия точното място на тяхната гробница продължава да не е известно, увековечавайки интригата около тази древна историческа мистерия. Мисията да се разкрие тайната на последното място за почивка на Антоний и Клеопатра продължава, пленявайки въображението както на историци, така и на археолози, които копнеят да разкрият истината, заровена в пясъците на времето.

Смъртта на Марк Антоний, с Клеопатра вляво. Johann Georg Wille / The Metropolitan Museum of Art / Public Domain

Съществуват различни разкази и различни интерпретации около смъртта на Марк Антоний и Клеопатра. Светоний в работата си „Животът на 12-те цезари: Август“ разказва, че Октавиан принудил Антоний да се самоубие, когато той „се опитал да сключи условия в единадесетия час“. Обратно, гръцкият историк Плутарх в „Успоредни животописи: Антоний“ представя алтернативна версия, като твърди, че Антоний посяга на живота си, след като получава фалшива новина за смъртта на Клеопатра. Октавиан, осъзнавайки стойността на залавянето на Клеопатра жива, възнамерява да я покаже в своя триумф, за да увеличи славата си. „Той смяташе, че ще допринесе значително за славата на неговия триумф, ако тя бъде в процесията“, пише Плутарх.

В своето произведение Плутарх описва твърдата решимост на Клеопатра да избегне отвеждането ѝ като пленница в Рим, подчертавайки дълбоката ѝ привързаност към Антоний. В трогателна реч преди смъртта си Клеопатра изразява отказа си да бъде отделена от него дори в смъртта:

„Живи нищо не ни разделяше. А сега има опасност в смъртта да разменим своите места. Ти, римля­нинът, ще лежиш тук в Египет, а аз, нещастната, в Ита­лия, от която ще случа място само за гроб. Но ако някой от тамошните богове има сила да ни защити (тукашните богове ни изоставиха), не ме оставяй жива мене, твоята съпруга, и не допускай чрез мене да се празнува триумф над тебе, покрий ме, погреби ме тук заедно със себе си, понеже никое от моите безбройни нещастия не ми е било тъй тежко и страшно, като това кратко време, което съм преживяла без тебе.“

(Превод: Проф. Богдан Богданов)

Смъртта на Клеопатра. E. Smith / Wellcome Collection / Public Domain

От друга страна, римският историк Дион Касий разказва за яростното отвращение на Клеопатра да бъде развеждана като пленница из Рим – съдба, която тя би смятала за „по-лоша от хиляди смърти“. Именно този страх я принуждава да посегне на живота си.

Според популярната легенда Клеопатра се оттегля в мавзолея си, за да напише прощално писмо, поверявайки го на страж, за да го предаде на Октавиан. Впоследствие тя притиска аспида – отровна змия – към пазвата си и се оставя на смъртоносното ѝ ухапване. Но не всички исторически гледни точки са единни относно причината за смъртта на Клеопатра.

Според алтернативна теория Октавиан е организирал нейното убийство, за да затвърди контрола си над Империята. Преди пристигането на Октавиан в Александрия Клеопатра изпраща сина си Цезарион в Етиопия за неговата безопасност. Цезарион е открит и убит, което кара някои учени да смятат, че охраната на Октавиан е убила и Клеопатра. Откриването на тялото на Клеопатра заедно с две от нейните прислужници подхранва спекулациите за нечестна игра, а не за самоубийство.

Дори днес историци и учени продължават да обсъждат истинските обстоятелства на тяхната смърт, като и двете теории за самоубийството и убийството остават популярни. Докато историята за самоубийството придава трагичен край на страстните любовници, възможността за политическа манипулация и убийство добавя интрига и сложност.

Срещата на Марк Антоний и Клеопатра. Giovanni Battista Tiepolo / The Metropolitan Museum of Art /Public Domain

Историческите записи разкриват очарователна подробност за съдбата на Антоний и Клеопатра след тяхната трагична смърт. Въпреки бурния им живот и обстоятелствата около смъртта им се смята, че Октавиан, бъдещият владетел на Рим, е позволил двамата влюбени да бъдат погребани заедно. Разказите на Дион Касий и Светоний свидетелстват за това съвместно погребение, хвърляйки светлина върху последното им място за почивка.

Дион Касий пише, че Антоний и Клеопатра са били балсамирани и погребани в една и съща гробница. Светоний, от друга страна, разказва как Октавиан им е отдал честта да бъдат погребани заедно, гарантирайки, че мавзолеят, който са започнали да строят, ще бъде завършен. Разказът на Плутарх добавя интрига, отбелязвайки, че Октавиан уважавал „възвишения дух“ на Клеопатра и позволил тя да бъде погребана до Антоний „по великолепен и царствен начин“, както подобава на техния царски статус.

Решението да се позволи на Антоний и Клеопатра да бъдат погребани заедно говори за сложните емоции и политически съображения около смъртта им. Въпреки статута им на врагове на Рим тяхната любовна история и невероятни личности, изглежда, са пленили дори противниците им.

След това Антоний и Клеопатра изчезват от историята, а последният им пристан им остава неизвестен. Възможно е гробницата на Антоний и Клеопатра да не е била построена като грандиозен паметник, като се има предвид, че може да се използва срещу Октавиан в бъдеще. Следователно гробницата може да се смята за незначителна и нито местоположението, нито описанието ѝ са записани за потомците.

Въпреки оскъдната оцеляла информация за действителната гробница на Антоний и Клеопатра през вековете хората са създавали различни изображения на това как може да е изглеждала тя. Едно интригуващо представяне може да бъде намерено във френски ръкопис от XV век, където художник е уловил въображаемата визия на гробницата. Отразявайки разказите от древни източници, картината изобразява двамата влюбени, погребани заедно, подчертавайки тяхната трайна връзка дори в смъртта. Заслужава обаче да се отбележи, че изобразяването на гробницата в европейски готически стил е донякъде анахронично предвид историческия контекст.

Клеопатра, пленена от римски войници след смъртта на Марк Антоний. Bernard Duvivier / Public Domain

Въпреки трайния интерес и очарованието около търсенето на неуловимата гробница на Антоний и Клеопатра напредъкът е разочароващо бавен. Някои спекулации предполагат, че Клеопатра може да е била погребана в двореца си, точно на мястото, където се е самоубила. Но злощастната съдба на този дворец е под водата, което поражда съмнения дали останки от двамата влюбени биха оцелели.

През 2009 г. съобщение на Захи Хавас предизвиква вълнение, тъй като той предлага възможност за откриване на гробницата на Антоний и Клеопатра. Предложеното място за това монументално откритие е прочутият храм, посветен на Озирис, известен като Тапозирис Магна, който датира от управлението на Птолемей II и се намира на запад от Александрия – града, който се превръща в най-популярен претендент за вероятно място на гробницата на Антоний и Клеопатра: Подземен тунел, открит под египетски храм, може да отведе до Клеопатра.

