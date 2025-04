Книга от XIX век, подвързана с кожата на убиец, е изложена в Съфолк

Книга, подвързана в кожата на един от най-известните убийци в Обединеното кралство, е изложена, след като била открита в офис на музей. Предполага се, че произведението е подвързано с кожата на Уилям Кордър, осъден за убийството на Мария Мартен, станало известно като убийството в Червената плевня през 1827 г. Книгата е изложена заедно с първото копие на историята в музея Moyse's Hall в Бъри Сейнт Едмъндс, Съфолк.

Кордър е обесен публично на следващата година след убийството, а след това – подложен на дисекция. Част от кожата му е използвана за подвързване на книга за неговия процес, която е предадена на музея на Moyse’s Hall в Бъри Сейнт Едмъндс в средата на 30-те години. Тя е изложена заедно със скалпа на Кордър, свален заедно с дясното му ухо.

Our #creepiestobject has to be the Corder scalp. Near 200 year old scalp of the Red Barn Murderer, William Corder. Comes complete with a book bound in the skin from his back. Beautiful. #CURATORBATTLE pic.twitter.com/pHAqjBIwbq