Криминалисти обясниха поръчково убийство на английски свещеник преди 700 години

През 2023 г. учени от университета в Кеймбридж публикуваха Средновековна карта на убийствата, която събра доказателства за насилствени смъртни случаи в Англия през XIV век. Сега, с помощта на този проект, станало възможно да се анализира географията на престъпленията и да се идентифицират „горещи точки“ с висока концентрация на убийства.

Изследователи от Съединените щати и Швейцария под ръководството на Мануел Айснер, ръководител на Криминологичния институт в Кеймбридж (Великобритания), решили да се задълбочат в най-старите криминални досиета, оставени от средновековните съдебни лекари. Те се интересували дали законът за концентрацията на престъпления е универсален и дали може да се приложи към средновековните градове. Учените предположили, че може би престъпниците са се стичали в градовете преди стотици години по същите причини, както днес.

Мястото на убийството на средновековния свещеник Джон Форд от проекта Medieval Murder Maps. University of Cambridge, Institute of Criminology

Местата с висока концентрация на убийства се наричат ​​горещи точки. В съвременните градове те се прогнозират с висока точност. Например жп гари, търговски центрове, нощни клубове. За средновековните градове е трудно да се отделят такива горещи точки. Първата стъпка в тази посока е Карта на средновековните убийства, в която е събрана информация за престъпления в три града – Лондон, Йорк и Оксфорд.

В Средните векове Лондон е бил най-големият град в страната с население от 60 – 80 хиляди души. Йорк е бил вторият по население. В същото време икономическото значение на Оксфорд намалява през XIV век, но нараства славата на университета. Именно в Оксфорд престъпността достигнала необичайно високо ниво. Ако в Лондон и Йорк, съдейки по оцелелите доклади на съдебни лекари, е имало 20 – 30 убийства на 100 хиляди души годишно, то в Оксфорд те са били 90 – 110. За сравнение сега в Англия и Уелс тази цифра е на ниво 0,6 – 1,6.

Сканирано писмо от архиепископа на Кентърбъри до епископа на Уинчестър относно Ела Фицпейн. Register of John de Stratford. Reproduced with permission of Hampshire Archives and Hampshire County Council

Двете най-криминални места в Лондон през XIV век са били Темза Стрийт и Уестчип. В Уестчип са се намирали много места за забавление, пазари, кръчми и магазини за бижута. На 3 май 1337 г. тук бил убит свещеникът Джон Форд. Пред очите на много хора той бил отвлечен от разговор, след което гърлото му било прерязано.

Мануел Айснер открил документи, от които следва, че убийството е било акт на отмъщение, поръчан от Ела Фицпейн. Тази много видна личност създала банда от изнудвачи, които ограбвали манастири, водили безразборен сексуален живот, съблазнявайки дори свещеници.

Запазено е писмо от архиепископа на Кентърбъри, написано пет години преди убийството с обвинението на Ела в множество престъпления и изискването да ѝ се наложи унизителното задължение да ходи боса в катедралата в Солсбъри. В друга бележка се казва, че Форд е бил в бандата на Ела и е възможно да е бил неин любовник, а по-късно я е предал на църквата. Сред убийците му са идентифицирани братът на Ела и двама от нейните слуги.

Докладът на съдебния лекар, Inquest number 15 on 1336-7 City of London Coroner’s Rolls (in CLA/041/IQ/01/006). The London Archives

По думите на Айснер дръзкото убийство на Форд пред катедралата „Свети Павел“ в ранната вечер, сред тълпа, вероятно е било демонстрация на сила. Ела напомнила на духовенството за силата на аристокрацията и че тя не прощава нищо.

Докладът на съдебния лекар и намерените документи за убийството са публикувани на уебсайта на университета, а статия с резултатите от анализа на географията на престъпленията е публикувана в списанието Criminal Law Forum.

„Виждаме убийство, извършено от важна английска аристократка. То е планирано и хладнокръвно, с участието на членове на семейството и близък кръг. Всичко това сочи за отмъщение“, отбелязва Айснер.

Ученият смята, че опитът за унижение на Ела е част от политическа игра, тъй като Църквата е използвала морала, за да подчини аристокрацията, а Джон Форд се е озовал между тези две сили.