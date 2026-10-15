Най-старият потънал кораб в света е открит край бреговете на Турция: Какво е превозвал?

Археолози откриха най-стария потънал кораб край бреговете на Турция, чиято възраст се оценява на 4400–4700 години. Корабът от ранната бронзова епоха вероятно е превозвал товари през Средиземно море по същото време, когато е била строена Великата пирамида в Гиза, съобщава The Independent.

Какво е превозвал този кораб?

Въпреки че дървената конструкция на кораба не е оцеляла, археолозите датират керамичните съдове за съхранение и каменните котви, открити край остров Кекова, на 2600–2400 г. пр.н.е. Това прави находката най-старото известно корабокрушение в света.

Потъналият кораб е открит по време на изследвания, ръководени от подводния археолог Хакан Ониз от университета Акдениз в Анталия.

„Университетът Акдениз проведе проучване в района на Кекова в Демре, провинция Анталия, което документира корабокрушение, съдържащо амфори от ранната бронзова епоха“, отбелязват археолози в изследване на откритието, публикувано в Journal of Maritime Archaeology.

Някои от тези амфори – големи керамични съдове с две дръжки, наподобяват керамика от ранната бронзова епоха от Левант, регион, който включва съвременните Ливан, Сирия, Израел и Палестина.

Керамичните съдове са открити на дълбочина приблизително 30 метра. Те са били разпръснати по морското дъно, частично покрити с пясък, а частично с камъни.

Един от съдовете наподобявал контейнер, използван през бронзовата епоха за транспортиране на селскостопански продукти, по-специално вино и зехтин.

„Горната част на тази амфора има две успоредни линии, начертани със заострен инструмент, както и зигзагообразен мотив в средата“, пишат археолозите.

Изследователите открили също две каменни котви с три дупки и една с една дупка близо до потъналия кораб. Те са подобни на котви, открити на други археологически обекти от бронзовата епоха.

„Тридупковите каменни котви, открити в района на останките от кораба, са подобни на тези, открити в контекста на минойската, кипърската, анадолската и левантийската бронзова епоха, докато еднодупковата каменна котва е подобна на тези, открити край бреговете на Анатолия и Леванта през бронзовата епоха“, отбелязват изследователите.

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Преди няколко месеца учени от Асоциацията за изследване на корабокрушенията в Мичиган обявиха, че са локализирали останките на историческия параход „Милуоки“, потънал в езерото Мичиган.

Построен през 1868 г. като пътнически кораб с дървен корпус, по-късно той е преустроен в парна баржа за превоз на дървен материал. Плавателният съд потъва на 9 юли 1886 г. след неочакван сблъсък в гъста мъгла с друг товарен кораб - „C. Hickox“. Въпреки че корпусът на „Милуоки“ сериозно се поврежда и той бързо полита към дъното, евакуацията е напълно успешна и целият екипаж е спасен без нито една жертва.

Останките от кораба бяха открити на дълбочина от над 100 метра на около 40 мили от бреговете на Холанд, Мичиган, като сонарните снимки го показват в изненадващо добре запазено състояние.