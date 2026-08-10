Потънал римски кораб на 2100 години е открит край бреговете на Сицилия

Потънал римски кораб, съдържащ стотици амфори, е открит край бреговете на Сицилия. Това откритие дава на археолозите нова представа за средиземноморската търговия през последните векове на Римската република (републиканският период от развитието на Древен Рим, предхождащ установяването на Римската империя).

Потъналият кораб е открит на около три морски мили от Мадзара дел Вало, на югозападния бряг на Сицилия, на дълбочина 46 метра, съобщава Arkeo News.

Потъналият римски кораб, който археолозите откриха край Сицилия

Карабинерското командване за защита на културното наследство съобщава за откритието. Разследването е проведено съвместно от звеното на агенцията в Палермо, Службата за морско наследство на регион Сицилия (Soprintendenza del Mare) и звено от карабинери-водолази от Месина, с подкрепата на патрулен кораб от Трапани. Мястото е било обследвано, след като частни лица са съобщили за откриването на корабокрушение на морското дъно. Според предварителните оценки на италианските власти, корабокрушението датира от периода между втори и първи век пр.н.е., което означава, че е на над 2000 години.

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Най-забележителната характеристика на потъналия кораб е неговият товар. Археолозите са идентифицирали стотици амфори, разпръснати из района, повечето от които принадлежат към тип Dressel 1A. Открити са също така две оловни котвени пръти и друга оловна конструкция. Властите все още не са предоставили по-точна идентификация на този обект. Клъстерът от амфори служи като важна отправна точка за определяне на маршрута на кораба и търговската мрежа, в която е участвал.

Амфорите Dressel 1 са били един от най-характерните видове транспортни контейнери по време на късната Римската република. Те са били произвеждани предимно на тиренското крайбрежие на Италия, особено между Етрурия и Кампания, и са били широко разпространени в цялото западно Средиземноморие. Археологически доказателства сочат, че основната стока, транспортирана в амфорите Dressel 1, е било виното, но изследователите все още не са проучили образците от Мадзара дел Вало, за да определят точно какво се е превозвало в тези съдове.

Разпространението на амфори Dressel 1A на мястото на корабокрушението също съвпада с предварителното датиране, предложено от италианските археолози. Този тип амфори е бил особено разпространен през втори и началото на първи век пр.н.е. – период на бърз растеж на римската търговия по море. До втори век пр.н.е. Рим се е превърнал в доминираща сила в голяма част от Средиземноморието, а търговците са превозвали вино, селскостопански продукти и други стоки между Италия, Сицилия, Северна Африка, Иберийския полуостров и пристанищата по-на запад.

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Сицилия е заемала стратегическо положение по тези морски маршрути. Водите около острова са свързвали Тиренско море с централното Средиземноморие и брега на Северна Африка, превръщайки региона в продължение на векове едновременно във важен търговски кръстопът, но същевременно в опасен маршрут.

Новооткритият римски кораб може в крайна сметка да предостави доказателство за едно такова пътуване. Видовете амфори, местоположението им на морското дъно и всички надписи, останки или други предмети, открити по време на изследването и на предстоящите бъдещи изследвания, биха могли да помогнат на археолозите да определят произхода на товара и евентуално дестинацията на кораба.

Италианските археолози все още не са разкрили никаква информация относно маршрута на кораба, точния състав на товара му или обстоятелствата около потъването му. Италианският министър на културата Алесандро Джули нарече корабокрушението край Мадзара дел Вало „едно от най-важните подводни археологически открития през последните години“.

Преди това стана ясно, че гръцки подводни археолози наскоро са открили товар на древен търговски кораб край бреговете на остров Андрос. Това откритие в момента е сред най-богатите находища на корабокрушения от къснокласическата епоха, открити в Егейско море през последните години.

Потъналият кораб се намира на дълбочина от 39 до 44 метра и е превозвал значителен товар – приблизително 600 до 650 транспортни амфори. Керамика, открита на мястото на разкопките, показва, че корабът е потънал в края на 5-ти или началото на 4-ти век пр.н.е. преди повече от 2300 години.

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