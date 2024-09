Преди началото на времето: Учени разбраха каква е била Земята преди четири милиарда години

Историята на Земята е на около 4,5 милиарда години. По-рано се предполагаше, че през това време нашата планета е претърпяла много промени: това се отнася не само за климата, но и за тектониката на плочите и много други аспекти.

В ново изследване учените правят извод, че през по-голямата част от историята на Земята тектониката на плочите на планетата е изглеждала близо до това, което виждаме днес, пише Phys.org.

Новото изследване е проведено от учени от университета на Уисконсин-Медисън и се основава на анализа на минерала циркон от двата най-стари фрагмента от непокътната кора, които са на възраст между 4 и 2,7 милиарда години.

Екипът казва, че е открил доказателства, че древната тектоника на плочите или начинът, по който континентите се движат и взаимодействат помежду си, вероятно е била толкова разнообразна, колкото е днес.

Според водещия автор на изследването Емили Миксън, тектониката на плочите прави нашата планета уникално динамична в мащаба на Слънчевата система. Сега учените предполагат, че тъй като тектониката на плочите е важна за преместването на въглерод и вода в дълги времеви мащаби, тя може да бъде важна и за разбирането на това как животът е еволюирал на Земята.

Не е тайна, че движенията на континентите са разрушителни - скалите в кората се разрушават и рециклират. За да разкрият тези древни процеси в основата на тектониката, учените се фокусираха върху цирконите, които са много издръжливи и устойчиви на химически промени.

Проучването изследва циркони, открити в комплекса Саглек-Хеброн, на възраст 3,9 – 2,7 милиарда години и комплекса Акаста Гнейс в Канада на възраст 4,0-3,4 милиарда години. Екипът установил, че вместо линейна прогресия на тектонски движения, от вулканични лави и магми, които избутват земната кора надолу в мантията, последвани от плочи, които се сблъскват една с друга и избутват океанската кора надолу в мантията, има много различни сценарии на движение. Нещо подобно виждаме и днес.

Изследователите вярват, че разбирането как е работила тектониката в най-ранните етапи от историята на нашата планета е ключово за определяне как и кога са се появили стиловете на съвременната тектоника, наблюдавани на планетата днес. Нещо повече, казва Миксън, разбирането на тези процеси може да помогне да се разкрие как може да са изглеждали ранните тектонични стилове на други потенциално обитаеми планети.

Изследването на учените е публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Science.