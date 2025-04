Пробив: Мозъчен имплант превръща мислите в реч (ВИДЕО)

Учените са разработили устройство, което може да преобразува мисли в изречени думи. Въпреки че все още е експериментален, изследователите се надяват, че това откритие един ден ще даде глас на тези, които не могат да говорят. Устройството е тествано върху пациент, който не може да говори от 18 години след прекаран инсулт. Лекарите имплантирали устройството в мозъка й по време на операция като част от клинично изпитване.

Scientists have developed a device that can convert thoughts into spoken words.



Although still experimental, researchers hope that this brain-computer interface will one day give a voice to those who are unable to speak.



The device was tested on a patient with quadriplegia who… pic.twitter.com/wGJdXU1SZE