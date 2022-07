Светещо кълбо прелетя над Нова Зеландия. Какво казаха учените? (ВИДЕО)

Някои свидетели на светлинното кълбо успели да направят снимки и видеа от това събитие, които наводнили социалните мрежи и станали топ новина в местните медии.

Жителите на Нова Зеландия описват видяното като огромна светкавица в небето. Свидетели разказват още, че са чули грохот, на някои дори се появило пукане в ушите и им настръхвали косите. Имало и такива, които описали звуците, придружаващи това явление, като звуци от земетресение.

"Тъкмо шофирах към работа и видях ивица в небето и огромна ярка светлина. Това беше гледка, която можете да се види веднъж в живота", казва местният жител Къртис Пауъл.

В социалните мрежи всеки, който съзрял това явление, започнал да публикува снимки с коментари.

„Мислех, че халюцинирам, но не съм единственият, който го видя, и това е добре“, пише потребител на една от социалните мрежи. Други оприличили звука, придружаващ летящия обект, на тътен от земетресение.

"Помислихме, че е земетресение, но беше по-скоро като рев от голям камион. Но по това време близо до къщата ни не минаваха камиони. И все пак къщата потръпна малко от този звук", пише един от местните жители.

Според местния учен Дънкан Стийл, който е работил за НАСА, това явление, което мнозина видели над Нова Зеландия, най-вероятно е летяща отломка от голям метеор. Според Стийл това е много рядко явление през деня.

"Само веднъж в живота си съм наблюдавал летящ през деня метеор. Те летят в атмосферата с висока скорост, около 30 km/s. За да може да се наблюдават тези обекти през деня, те трябва да са големи, с размерите на топка за ръгби или повече. Това е много рядко явление“, казва Стийл.

An interesting signature from the Wellington Radar, at 1:52pm.



This shows a cross-section of the atmosphere, with what may be the smoke trail of the meteor ☄ that passed over the lower North Island.



It's about the right place and time, and it's not meteorological. pic.twitter.com/2pY3WqzenT