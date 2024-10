Трима учени си поделят Нобеловата награда за химия

Нобеловата награда за химия за 2024 г. се присъжда на трима учени.

Отличените са Дейвид Бейкър от университета на Вашингтон, САЩ, за компютърен дизайн на протеини, и Демис Хасабис и Джон Джъмпър от лабораторията за изкуствен интелект DeepMind на Google за прогнозиране на протеиновите структури, съобщи Кралската шведска академия на науките.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Chemistry with one half to David Baker “for computational protein design” and the other half jointly to Demis Hassabis and John M. Jumper “for protein structure prediction.” pic.twitter.com/gYrdFFcD4T