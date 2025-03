Учените се страхуват от мумията Башири: Никога няма да разберем нейната тайна (ВИДЕО)

Великият археолог и египтолог Хауърд Картър я открива през 1919 г., а през 2025 г. - повече от век по-късно, никой не може и не иска да разгадае тайните на прочутата мумия на Башири, която е изложена за постоянно в Египетския музей в Кайро. Най-вероятно тя завинаги ще остане във вида, в който е, защото никой няма да посмее да я докосне и да разкрие тайните ѝ.

Причината тази мумия да остане без каквато и да е инвазия е наистина похвална, но в същото време и разочароваща, защото страхът, че тя на практика ще се разпадне, е това, което е попречило през всичките тези години да се извършат по-изчерпателни изследвания и процедури, за да се узнае нейната самоличност и други подробности отвъд загадъчния ѝ вид.

