Как миришат древноегипетските мумии?

В притихналите зали на Египетския музей в Кайро въздухът е наситен не само с история. Ново изследване за първи път систематично изследва миризмата на древноегипетски мумии. Тези хилядолетни останки излъчват аромати, които са описани като дървесни, пикантни и дори сладки – сензорен прозорец към ритуалите и материалите, използвани за съхраняване на мъртвите за вечността.

Чрез комбиниране на усъвършенстван химичен анализ и острите нюхове на обучени хора екипът стигнал до нови прозрения за древните египетски практики за балсамиране.

Нос за историята

Миризмите са нещо повече от просто мимолетно усещане. Те са химически сигнатури, молекули, висящи във въздуха, които разказват истории за веществата, от които произлизат. За това изследване изследователите са използвали газова хроматография и масспектрометър, за да анализират химическите съединения, изпускани от девет древноегипетски мумифицирани тела. Наред с този високотехнологичен подход, реални човешки носове описват ароматите по отношение на качество, интензивност и дори приятност.

Мумиите излъчват сложен букет от аромати, доминирани – както беше споменато – от дървесни, пикантни и сладки нотки. Изследователите открили, че тези аромати са до голяма степен резултат от смоли като смирна и тамян и пчелен восък – съставки, за които отдавна е известно, че са били използвани при мумифициране. Но изследването стигнало по-далеч, разграничавайки миризмите, отделени от древния процес на балсамиране, и насложените по-късно, като пестициди или естествено гниене на органични материали.

„Миризмата на мумифицирани тела от години привлича значителен интерес от страна на експерти и широката общественост, но досега не е провеждано комбинирано химическо и перцептивно научно изследване“, казва професор Матия Стърлич от Университета в Любляна, водещ автор на изследването. „Това новаторско изследване наистина ни помага да планираме по-добре опазването и да разберем древните материали за балсамиране.“

За древните египтяни миризмата е била изключително важна и е имала духовни конотации. Приятните миризми се свързват с божественото, знак за чистота и святост. Лошите миризми, от друга страна, сигнализирали за поквара и гниене. Това вярване оформяло практиките за мумифициране, които имли за цел да запазят тялото и душата за отвъдния живот.

„За древните египтяни мумифицирането е било важна погребална практика, насочена към запазване на тялото и душата за отвъдния живот чрез подробен ритуал на балсамиране на починалия с помощта на масла, восъци и балсами“, казва професор Али Абделхалим, директор на Египетския музей в Кайро и съавтор на изследването. „Практиката се е развила с течение на времето и идентифицирането на различни техники и използвани материали предлага прозрения за ерата, местоположението и социално-икономическия статус на индивида, който е мумифициран.“

Запазване на миналото, ангажиране на бъдещето

Чрез идентифициране на химическия състав на миризмите, излъчвани от мумифицирани тела, консерваторите могат по-добре да защитят тези древни артефакти – и хората, които се грижат за тях. Някои от откритите химикали, като формалдехид, могат да бъдат вредни, ако се вдишват продължително време.

Още по-практично, тези прозрения могат да се използват за ангажиране на посетителите на музеите. Изследователите предвиждат създаването на „ароматни пейзажи“ – реконструирани аромати, които позволяват на посетителите да преживее древноегипетското наследство по по-завладяващ начин.

„В бъдеще изследователският екип ще създаде съвременна реконструкция на миризмата на древни мумифицирани тела – казва Стърлич. – Това ще даде възможност на публиката да преживее този важен аспект от древноегипетското наследство и да подходи към практиките на балсамиране и консервиране по увлекателен, обонятелен начин.“

Изследването е публикувано в Journal of the American Chemical Society.