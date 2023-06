Защо умерената употреба на алкохол намалява риска от сърдечносъдови заболявания?

Независимо от много научни статии, потвърждаващи вредата от алкохолните напитки за организма, включително сърдечносъдовата система, учените продължават изследванията в тази област. Сега изследователи от Йейлската медицинска школа в Кънектикът, САЩ, и Масачузетската болница са се заели да изяснят връзката между умерената консумация на алкохол и намаления риск от неблагоприятни за сърдечносъдовата система изходи. Резултатите са представени в Journal of the American College of Cardiology