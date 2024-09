Антъни Джошуа яде голям бой и бе нокаутиран от Даниел Дюбоа (ВИДЕО)

Даниел Дюбоа нокаутира Антъни Джошуа в петия рунд на главната битка на боксовата галавечер в Лондон и запази титлата си в тежка категория на IBF. Пред 96 000 души на “Уембли” 27-годишният англичанин размаза противника си и го прати няколко пъти в нокдаун, преди най-накрая да го довърши.

Трипъл Ди стартира по-силно дуела. Той разклати Джошуа в първите секунди, а в края на рудна го прати в нокдаун. Ей Джей бе спасен от гонга, а във втория рунд не понесе много щети, но видимо му бе много тежко. В заключителните секунди на третата част отново рингът спаси Антъни от по-сериозни последствия.

ОЩЕ: Усик се закани на Фюри: Не се страхувам от нищо, освен от Бог

В началото на четвъртия рунд 34-годишният британец пак се оказа на земята. Той се изправи и продължи да се бие със сърце. В петата част дори влезе в размяна на удари, която обаче се оказа пагубна за него. Дюбоа контрира с десен в брадичката и прати Джошуа на земята. Ей Джей така и не успя да се изправи.

ОЩЕ: "Жълти стотинки": Каква сума пари спечели Усик за бруталния бой над Фюри?

Daniel Dubois KOs Anthony Joshua with a destructive right hand counter in RD5, sending Joshua crashing face-first into the ropes 😱#JoshuaDubois | #Boxing pic.twitter.com/3tCBh30XKn