Усик се закани на Фюри: Не се страхувам от нищо, освен от Бог

Световният шампион в тежка категория в бокса Олександър Усик се закани на Тайсън Фюри преди реванша между двамата в края на годината. Както е известно, те трябва да се срещнат на 21 декември в столицата на Саудитска Арабия - Рияд. Битката ще се състои в зала „Кингдъм Арена“.

Усик е категоричен, че е пределно мотивиран за срещата. Той допълни, че не се страхува от нищо, освен от Бог. Украинският боксьор също така сподели, че няма вариант Тайсън Фюри да се оттегли от мача, тъй като ще загуби пари и дивиденти, а също така ще стане ясно, че той не държи на думата си.

„Невероятно мотивиран съм. Често ми задават този въпрос. Какво следва? Нищо повече. Просто работим всеки ден. Всеки ден е нов ден. Мотивират ме моят екип, моето семейство, вярата ми в Бога, моята страна, моята съпруга, моите деца. Това, което ме заобикаля, което расте заедно с мен, това, което обичам - всичко това ме мотивира. Не се страхувам от нищо, освен от Бог. И се страхувам от него - защото го обичам“.

Oleksandr Usyk has insisted Tyson Fury cannot pull out of their rematch on Dec 21st: “No way because the ball's in our court now. He has a contract and so do I until Dec 31st, we have to hold this fight up to and including [that date]. If he pulls out Dec 21st he will lose all of…